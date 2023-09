Klacht tegen Conner Rousseau bij Oost-Vlaams parket geseponeerd

De klacht wegens zedenfeiten die het parket van Oost-Vlaanderen had ontvangen tegen Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, is geseponeerd. Dat bevestigt het parket. De klacht was overgemaakt door het parket van Antwerpen, maar werd wegens bevoegdheidsredenen in Oost-Vlaanderen onderzocht.

In juni diende een twintiger klacht in tegen Conner Rousseau bij het parket van Antwerpen, omdat hij slachtoffer geweest zou zijn van zedenfeiten. De klacht werd wegens bevoegdheidsredenen aan het parket Oost-Vlaanderen overgemaakt, en dat startte een opsporingsonderzoek.

‘De klacht werd grondig onderzocht’, meldt het parket. ‘Het onderzoek heeft evenwel geen elementen opgeleverd die erop wijzen dat Conner Rousseau strafbare feiten heeft gepleegd. Het Parket Oost-Vlaanderen besliste om het dossier te seponeren.’