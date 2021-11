De Congolese president Félix Tshisekedi heeft de oprichting aangekondigd van een commissie die zich moet buigen over "de repatriëring van het Congolees cultureel erfgoed" dat het land ten tijde van de Belgische kolonisatie verlaten heeft. Dat blijkt uit het verslag van de Congolese ministerraad van gisteren.

De aankondiging komt er enkele dagen voor de Belgische staatssecretaris Thomas Dermine aankomt in Kinshasa voor een bezoek dat kadert in deze restitutiediscussie.

Tshisekedi begroette, nog volgens de notulen, de samenwerking met de Belgische autoriteiten. Hij benadrukte dat dit repatriëringsproces vrij moet zijn van alle emoties, en moet passen binnen een nieuw cultureel beleid, gebaseerd op wederzijds respect. Om daartoe te komen heeft de president aan zijn premier gevraagd om een nationale commissie op te richten, waarin onder meer ministeries, experts, wetenschappers en stamhoofden vertegenwoordigd zijn.

De discussie over de repatriëring van de Congolese kunst moet in het bijzonder gevoerd worden met het Belgische AfricaMuseum, dat een bijzonder groot aandeel van uit Congo afkomstige kunst huisvest. Met zijn bezoek wil staatssecretaris Dermine vooral de culturele en wetenschappelijke samenwerking tussen de twee landen versterken. Onder meer Guido Gryseels, directeur van het AfricaMuseum, reist mee met Dermine.

Aan het begin van de zomer lichtte Dermine al de Belgische "innovatieve aanpak" toe voor de teruggave van roofkunst aan Congo. "Het uur is gekomen voor de teruggave van de voorwerpen die op onrechtmatige wijze zijn weggehaald uit Congo, want ze horen toe aan het Congolese volk", zei de PS'er toen al.

