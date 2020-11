Duizenden kinderen en jongeren in kwetsbare situaties blijven immers compleet onzichtbaar zijn in onze samenleving, stelt de coalitie. Het gaat onder meer om kinderen die worden mishandeld, in armoede leven of door plaatsgebrek niet op een aangepaste school zitten.

Op de internationale dag voor de rechten van het kind vraagt de Kinderrechtencoalitie aandacht voor de zogenaamde onzichtbare kinderen. Kinderen en jongeren in kwetsbare situaties worden onderbelicht in de cijfers, meldt de Kinderrechtencoalitie. Dat is een netwerk van 27 kinderrechtenorganisaties, waaronder Plan België, Child Focus, Bednet en Awel. De onzichtbare kinderen worden niet gevat door het beleid en niet bereikt door heel wat organisaties. 'Ze zitten in de jeugdbeweging, volgen muziekles. Ze wachten op de bus, of spelen op het speelplein. Misschien voetballen ze, misschien zitten ze thuis achter de spelcomputer. Misschien ken je ze niet. Misschien wel', schrijft de coalitie. 'Maar overal waar ze zijn, zijn ze eigenlijk niet "echt". Want ze zitten met hun gedachten ergens anders.' De coalitie heeft dertig eisen opgesteld. Ze wil onder meer dat psychologische bijstand voor kinderen en jongeren gratis wordt gemaakt, dat regelgeving wordt aangepast om fake news en racisme op sociale media te bestraffen en dat sociale huisvesting prioritair wordt toegekend aan gezinnen met kinderen. De organisatie verzamelde twaalf verhalen van onzichtbare kinderen in België op de website Onzichtbarekinderen.be.