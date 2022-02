De mondmaskerplicht op school moet als eerste versoepeld worden. Dat zegt kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens donderdag. 'Ook voor jongeren ouder dan 12 jaar is het niet evident om het mondmasker een hele dag lang te dragen. Ook voor hen vinden we het nodig om enkel een mondmasker op te leggen als de situatie dat vereist en het af te schaffen zodra het kan.'

Het Kinderrechtencommissariaat heeft naar eigen zeggen altijd gepleit om terughoudend te zijn met de mondmaskerplicht voor jonge kinderen. "Daarmee bedoelen we kinderen van 6 tot 12 jaar. Vandaar dat we steeds gesteld hebben dat de mondmaskerplicht voor kinderen enkel kan opgelegd worden als er echt geen andere mogelijkheid is, onder meer op de piekmomenten van de verschillende coronagolven", benadrukt Vrijens.

De mondmaskerplicht kan volgens haar ook opgelegd worden om een aantal basisrechten maximaal te waarborgen, zoals het recht op onderwijs, het recht op gezondheidszorg en het recht op vrije tijd. "We hebben tegelijkertijd steeds gevraagd daar kritisch naar te blijven kijken en het niet toe te passen als een algemene voorzorgsmaatregel", aldus de kinderrechtencommissaris.

Vrijens vraagt uitdrukkelijk om te bekijken of de algemene mondmaskerplicht voor jonge kinderen momenteel nog proportioneel en redelijk is. "Meer specifiek vragen we om de mondmaskerplicht op school nu als eerste te versoepelen. En ook voor jongeren ouder dan twaalf jaar is het niet evident om het mondmasker een hele dag lang te dragen, zoals op het openbaar vervoer, in de klas en in de winkel. Ook voor hen vinden we het nodig om enkel een mondmasker op te leggen als de situatie dat vereist en het af te schaffen zodra het kan", zegt Vrijens.

