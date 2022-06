Kinderrechtencommissariaat: ‘Vlaanderen heeft nog lange lijst uitdagingen’

Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat mag 25 kaarsjes uitblazen. Het kinderrechtenorgaan doet dat met een academische zitting in het Vlaams Parlement.

Volgens kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens zijn er sinds 1997 belangrijke stappen gezet op het vlak van kinderrechten, maar liggen er ook nog heel wat uitdagingen op tafel. ‘De bescherming van de fysieke integriteit van kinderen, het recht op onderwijs voor elk kind, kinderarmoede: Vlaanderen heeft nog werk voor de boeg’, zegt Vrijens.

Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat werd in 1997 opgericht in de schoot van het Vlaams Parlement. Sindsdien heeft het commissariaat zich ontpopt tot het centrale aanspreekpunt en ook tot de spreekbuis voor de belangen van kinderen en jongeren. Het commissariaat levert beleidsadviezen en behandelt jaarlijks gemiddeld 1.200 individuele dossiers, telkens vanuit het kader van de kinderrechten. Sinds 2017 is de opdracht van het commissariaat ook uitgebreid met de organisatie van de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen.

Het werk van het Kinderrechtencommissariaat heeft ook al gewogen op beleid in verschillende domeinen, gaande van zorg tot onderwijs en van media tot asiel. Denk bijvoorbeeld aan de beslissing in het laatste regeerakkoord om kinderen in een asielprocedure niet meer op te sluiten, het recht van kinderen om hun afstamming te kennen en de oprichting van het Afstammingscentrum… Tijdens de coronacrisis trok het commissariaat ook meermaals aan de alarmbel over de impact van de coronabeperkingen op kinderen en jongeren.

Toch is het werk nog lang niet af, zegt huidig Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. ‘De bescherming van de fysieke integriteit van kinderen, recht op onderwijs voor elk kind, kinderarmoede… Vlaanderen heeft nog een lange lijst uitdagingen voor zich. De aanhoudende stroom meldingen bij onze klachtenlijn drukt ons elke dag met de neus op de moeilijkheden. Onze kinderen blijven krachtige en onafhankelijke bescherming nodig hebben’, aldus Vrijens.