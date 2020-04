De kinderopvanginitiatieven in Vlaanderen gaan vanaf maandag 4 mei geleidelijk meer kinderen kunnen verwelkomen. In eerste instantie worden de deuren opengezet voor kinderen waarvan minstens een van de ouders buitenshuis gaat werken.

Vanaf 18 mei zullen ook kinderen van thuiswerkende ouders welkom zijn. Dat blijkt donderdag uit een draaiboek van Kind en Gezin - Opgroeien, waarover het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke communiceert.

Naast de kinderen van ouders in cruciale beroepen en essentiële diensten en kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin of in een gezin met veel spanningen, zijn vanaf 4 mei dus ook de kinderen welkom waarvan minstens een van de ouders buitenshuis gaat werken.

Kinderen van ouders die van thuis uit werken mogen dus nog niet onmiddellijk naar de opvang. Er geldt wel een uitzondering voor kinderen van alleenstaande thuiswerkende ouders.

Vanaf 18 mei zijn alle kinderen weer welkom. Er wordt wel gevraagd om afspraken te maken met de opvangvoorziening, zodat niet iedereen op het zelfde moment instroomt.

