Kinderfoto’s online plaatsen? ‘Praat erover en geef het kind een veto’ (UGent)

Ouders staan best wat vaker stil bij de gevolgen van het delen van kinderfoto’s op sociale media. Dat vinden onderzoekers van de UGent. Ze lanceren woensdag Magditonline.be, een online leidraad die influencers, maar ook minder gevolgde ouders, moet helpen om vaker stil te staan bij de gevolgen en zelfs mogelijke gevaren van het delen van een bericht of foto.

‘Toen wij jong waren, was dit nog geen probleem”, zegt onderzoekster Liselot Hudders over de nieuwe generatie ouders. ‘Er waren wel eens foto’s in een album waar we niet gelukkig mee waren. Dat was nog niet openbaar. Nu wel. Het kan je kind lang achtervolgen’, waarschuwt ze, ‘en een zware rugzak zijn om mee te dragen.’

De onderzoekster zegt dat kinderen best meedenken over hun online identiteit. “Dat kan vanaf heel jonge leeftijd”, klinkt het. ‘Geef je kind ook vetorecht als het een foto niet wil delen.” Het is niet de bedoeling om kinderen volledig weg te houden van sociale media. Ze hebben het recht er te spelen en digitale vaardigheden te ontwikkelen. ‘Betrek hen bij sociale media-activiteiten en geef zelf het goede voorbeeld.’

Zo is het belangrijk dat jongeren leren wat de impact is van een foto die gedeeld wordt. ‘We hebben soms een optimisme-bias’, klinkt het. “Het zal ons wel niet overkomen.” Online beelden kunnen leiden tot online pesterijen of misbruikt worden voor andere doeleinden. En als jongeren zelf hun profiel beheren, kunnen ze benaderd worden door pedofielen.

Volgens eerder onderzoek geeft drie kwart van de Vlaamse jongeren aan dat hun ouders actief zijn op sociale media. Van die ouders deelt 57 procent van die ouders informatie over hun kind. Vooral bij influencers, personen die een relatief grote aanhang hebben, komt dat steeds vaker voor, zegt Hudders.