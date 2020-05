Kinderen krijgen gemiddeld op negenjarige leeftijd hun eerste eigen smartphone. Twee jaar geleden was dat nog rond de overstap naar het middelbaar op de leeftijd van twaalf jaar.

Dat blijkt donderdag uit het Apestaartjarenonderzoek, een tweejaarlijkse bevraging door Mediaraven, Mediawijs en imec-mict van de Universiteit Gent.

'Voor de leeftijd van 9 jaar gebruiken kinderen vooral tablets om spelletjes te spelen, muziek te luisteren en video's te kijken', zegt Elke Boudry, communicatieverantwoordelijke bij Mediawijs. Wanneer ze dan uiteindelijk hun eerste smartphone krijgen, gaan ze vaak aan de slag met communicatie-apps.

Zo gebruikt 44 procent van de kinderen Tiktok, 27 procent Snapchat en 22 procent Instagram. De tablet blijft niettemin het populairste toestel bij kinderen. YouTube, Spotify en Netflix zijn de favoriete platformen. Van zodra de kinderen een smartphone krijgen, komen dus ook TikTok, Snapchat en Whatsapp in beeld.

Facebook zinkt dieper de vergeetput in. Slechts 39 procent van de jongeren gebruikt Facebook nog wekelijks.

Dat kinderen van die sociale media gebruikmaken terwijl er eigenlijk een leeftijdsgrens van 13 geldt, is voor weinig ouders een probleem, al houden ze wel graag een oogje in het zeil, stelden de onderzoekers vast.

Uit het onderzoek blijkt voorts dat 13 procent van de kinderen ooit last had van cyberpesten. Van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar geeft 17 procent aan het afgelopen jaar online te zijn lastiggevallen, slecht te zijn behandeld of in aanraking te zijn gekomen met een schokkende gebeurtenis. In tegenstelling tot vroeger wordt cyberpesten steeds minder zichtbaar en blijkt het nu vooral in privégesprekken plaats te vinden.

