De kinderen van Ahmadreza Djalali, de Zweeds-Iraanse gastdocent aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) die in de cel zit in Iran, hebben hun vader een open brief geschreven, waarin ze mensen ook oproepen om zich aan te sluiten bij hun strijd voor zijn vrijlating. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International verspreidt vrijdag de brief. Het is zondag tweeduizend dagen geleden dat Djalali opgepakt werd in Iran, waarna hij ter dood veroordeeld werd.

"Lieve papa, het is vandaag 2.000 dagen geleden sinds je onterecht gearresteerd werd, en op elk van die 2.000 dagen verlangden we naar je terugkomst. Elke verjaardag, Kerstmis en Nieuwjaar, wensen we dat je de volgende met ons zult kunnen doorbrengen. De jongste van ons was pas vier toen je gearresteerd werd, en elk jaar vraagt hij de Kerstman om je terug te brengen als zijn kerstcadeau", klinkt het in de brief.

De kinderen, die hun vader al sinds november vorig jaar niet meer mogen bellen, blijven ondanks alles hoopvol. "Wij zullen niet stoppen met vechten voor jouw vrijlating, zodat jij het gevoel van echte vrijheid weer kunt ervaren. We blijven mensen oproepen om zich aan te sluiten bij onze strijd voor jouw vrijlating, voor gerechtigheid. We zullen niet stoppen totdat je weer thuis bent, bij ons, bij je familie en vrienden, en terug in de wetenschappelijke gemeenschap, waar je anderen kunt blijven helpen met je werk en onderzoek.

De Zweeds-Iraanse spoedarts Ahmadreza Djalali werd in april 2016 tijdens een werkbezoek opgepakt in Iran en beschuldigd van spionage. Eind oktober 2017 werd hij veroordeeld tot de dood, na een volgens mensenrechtenexperten oneerlijk proces.

Zo werd hij tot bekentenissen gedwongen door foltering, zegt Amnesty International, en spendeerde hij de eerste drie maanden van zijn detentie in de isoleercel. Zijn advocaat mocht hem pas zeven maanden na zijn arrestatie bezoeken. Djalali zou ook in een slechte gezondheid verkeren.

