De Belgische kinderartsen benadrukken dat kinderen veilig terug naar school kunnen. Ze doen dit naar aanleiding van berichten over verschillende gevallen van de Kawasaki-ziekte bij jonge kinderen. 'We willen benadrukken dat deze complicatie zeer zeldzaam is', zeggen ze donderdag in een persbericht.

"Het is ook nog niet duidelijk of er verband is met COVID-19. Indien uw kind hoge koorts heeft, suf of slap is, of u om een andere reden ongerust bent, dient u - net zoals anders - contact op te nemen met uw arts." Bij de ziekte gaat het om een algemeen ontstekingsbeeld, waarbij de kinderen koorts kunnen ontwikkelen, rode uitslag krijgen, braken en misselijk worden. In België zijn de afgelopen dagen enkele gevallen vastgesteld van de Kawasaki-ziekte bij jonge kinderen. Ook in Frankrijk en Groot-Brittannië zijn gevallen opgedoken.

De pediaters zeggen donderdag voorts dat de huidige wetenschappelijke informatie over COVID-19 bij kinderen verder erg geruststellend is: in tegenstelling tot volwassenen worden slechts weinig kinderen er ziek van en het merendeel van deze zieke kinderen heeft een milde vorm.

Ook spelen kinderen vermoedelijk slechts een beperkte rol in de ziekte-overdracht, al dient dit nog bevestigd te worden in grotere studies. "Daarom zeggen wij, kinderartsen, nog steeds met vertrouwen dat het veilig is voor alle kinderen, op enkele zeer uitzonderlijke gevallen na, om school te hervatten, mits het respecteren van enkele basishygiëne-maatregelen aangepast aan de leeftijd. De nadelen verbonden aan een verlengde quarantaine wegen in onze ogen niet op tegen de voordelen van het herstarten van school. Onderwijs is een basisrecht van elk kind en de school speelt hierbij een sleutelrol."

"Het is ook nog niet duidelijk of er verband is met COVID-19. Indien uw kind hoge koorts heeft, suf of slap is, of u om een andere reden ongerust bent, dient u - net zoals anders - contact op te nemen met uw arts." Bij de ziekte gaat het om een algemeen ontstekingsbeeld, waarbij de kinderen koorts kunnen ontwikkelen, rode uitslag krijgen, braken en misselijk worden. In België zijn de afgelopen dagen enkele gevallen vastgesteld van de Kawasaki-ziekte bij jonge kinderen. Ook in Frankrijk en Groot-Brittannië zijn gevallen opgedoken. De pediaters zeggen donderdag voorts dat de huidige wetenschappelijke informatie over COVID-19 bij kinderen verder erg geruststellend is: in tegenstelling tot volwassenen worden slechts weinig kinderen er ziek van en het merendeel van deze zieke kinderen heeft een milde vorm. Ook spelen kinderen vermoedelijk slechts een beperkte rol in de ziekte-overdracht, al dient dit nog bevestigd te worden in grotere studies. "Daarom zeggen wij, kinderartsen, nog steeds met vertrouwen dat het veilig is voor alle kinderen, op enkele zeer uitzonderlijke gevallen na, om school te hervatten, mits het respecteren van enkele basishygiëne-maatregelen aangepast aan de leeftijd. De nadelen verbonden aan een verlengde quarantaine wegen in onze ogen niet op tegen de voordelen van het herstarten van school. Onderwijs is een basisrecht van elk kind en de school speelt hierbij een sleutelrol."