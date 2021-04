Zo'n vijftig kinderartsen en jeugdpsychiaters dringen aan op een volledige heropening van de scholen - ook voor de tweede en derde graad middelbaar. In een open brief mengen ze zich in het versoepelingsdebat.

Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen.

De Belgian Pediatric Covid-19 Task Force, die onder andere de Risk Assessment Group en Sciensano adviseert, wil met de open brief de druk opdrijven. De leden wijzen op toenemende gezondheidsproblemen bij jongeren en zeggen dat de jeugdpsychiatrie geen antwoord meer kan bieden op de tsunami van hulpvragen. Volgens hen worden de gezondheidsdiensten al drie maanden overspoeld door jongeren met een waaier aan problemen, van suïcidepogingen over anorexia tot depressie of overmatige blootstelling aan schermen. In de aanpak daarvan spelen scholen een essentiële rol, vindt de taskforce, dus moeten ze voor iedereen voltijds open.

Vandaag hervatten de kleuter- en lagere scholen het contactonderwijs, maar in het secundair mag enkel de eerste graad voltijds naar de klas.

'Esssentiële leerstof'

De ondertekenaars vinden voorts dat scholen in het laatste trimester de focus moeten leggen op de 'essentiële leerstof'.

Ook onderwijsexpert Wouter Duyck (UGent) onderschrijft dat idee, waardoor voor bepaalde richtingen bijvoorbeeld de levensbeschouwelijke vakken of turnlessen geschrapt zouden worden.

Voor onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) is de open brief een opsteker. 'Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik de scholen zo snel mogelijk volledig open wil voor alle leerlingen. De pediaters zitten mee aan tafel in ons onderwijsoverleg. We delen absoluut de bezorgdheid over de leerlingen die school moeten missen.'

Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen.De Belgian Pediatric Covid-19 Task Force, die onder andere de Risk Assessment Group en Sciensano adviseert, wil met de open brief de druk opdrijven. De leden wijzen op toenemende gezondheidsproblemen bij jongeren en zeggen dat de jeugdpsychiatrie geen antwoord meer kan bieden op de tsunami van hulpvragen. Volgens hen worden de gezondheidsdiensten al drie maanden overspoeld door jongeren met een waaier aan problemen, van suïcidepogingen over anorexia tot depressie of overmatige blootstelling aan schermen. In de aanpak daarvan spelen scholen een essentiële rol, vindt de taskforce, dus moeten ze voor iedereen voltijds open. Vandaag hervatten de kleuter- en lagere scholen het contactonderwijs, maar in het secundair mag enkel de eerste graad voltijds naar de klas. De ondertekenaars vinden voorts dat scholen in het laatste trimester de focus moeten leggen op de 'essentiële leerstof'. Ook onderwijsexpert Wouter Duyck (UGent) onderschrijft dat idee, waardoor voor bepaalde richtingen bijvoorbeeld de levensbeschouwelijke vakken of turnlessen geschrapt zouden worden. Voor onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) is de open brief een opsteker. 'Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik de scholen zo snel mogelijk volledig open wil voor alle leerlingen. De pediaters zitten mee aan tafel in ons onderwijsoverleg. We delen absoluut de bezorgdheid over de leerlingen die school moeten missen.'