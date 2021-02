Premier Alexander De Croo (Open VLD) geeft maandag om 14.30 uur een persconferentie over de stand van de covidpandemie in ons land.

De persconferentie is geen voorafname op het geplande Overlegcomité van vrijdag. Het persmoment is bedoeld om transparantie te bieden over de statistische langetermijnmodellen waarop de regering zich baseert voor haar covidbeleid. 'We zullen de feiten presenteren waarop we ons baseren', zo citeert de krant Het Laatste Nieuws het kabinet van De Croo.

Ook de virologen Yves Van Laethem en Steven Van Gucht zullen aanwezig zijn op de persconferentie en uitleg geven.

Volg de persconferentie van premier De Croo hier live:

Transparantie

Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste waarschuwde recent nog dat er een gebrek aan helderheid is over de versoepelingen.

'Het is belangrijk dat er helderheid gecreëerd wordt over waarom er wel of geen versoepelingen mogelijk zijn van de coronamaatregelen. Als we deze inspanningen leveren, dan is dit de te verwachten termijn om resultaat te boeken. Zo hebben de mensen de toekomst zelf mee onder controle.'

Volg al onze updates over de coronacrisis in deze liveblog

De persconferentie is geen voorafname op het geplande Overlegcomité van vrijdag. Het persmoment is bedoeld om transparantie te bieden over de statistische langetermijnmodellen waarop de regering zich baseert voor haar covidbeleid. 'We zullen de feiten presenteren waarop we ons baseren', zo citeert de krant Het Laatste Nieuws het kabinet van De Croo. Ook de virologen Yves Van Laethem en Steven Van Gucht zullen aanwezig zijn op de persconferentie en uitleg geven. Volg de persconferentie van premier De Croo hier live:Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste waarschuwde recent nog dat er een gebrek aan helderheid is over de versoepelingen. 'Het is belangrijk dat er helderheid gecreëerd wordt over waarom er wel of geen versoepelingen mogelijk zijn van de coronamaatregelen. Als we deze inspanningen leveren, dan is dit de te verwachten termijn om resultaat te boeken. Zo hebben de mensen de toekomst zelf mee onder controle.'Volg al onze updates over de coronacrisis in deze liveblog