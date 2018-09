Kieslijsten van vooral sp.a raken moeilijk gevuld

Johan Ackaert ging voor de krant na of de partijen hun kieslijsten hebben vol gekregen. Hij concludeerde dat vooral sp.a daar maar deels in geslaagd is. Terwijl in 2006 nog 7,2 procent van de ingediende lijsten onvolledig was, steeg dat naar 12,7 procent in 2012 en 20 procent dit jaar. CD&V krijgt nog steeds bijna alle lijsten vol. N-VA doet het beter dan voordien, met 8,7 procent van de lijsten die onvolledig zijn. En ook Groen zit in de lift, al is nog een op de vier lijsten niet compleet. Eenzame uitschieter, zoals bij voorgaande verkiezingen, is Vlaams Belang. Van de 150 gemeenten waar ze een lijst hebben neergelegd, is 76,7 procent onvolledig.

Een van de verklaringen voor de terugval van sp.a is dat veel lokale kartels tussen sp.a en Groen gebroken zijn en sp.a daar dus dubbel zoveel plaatsen moest vullen. 'We hebben net méér sp.a-kandidaten dan bij de vorige lokale verkiezingen', zegt woordvoerster Sarah Vandecruys.