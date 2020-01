Gewezen Ecolo-covoorzitster Zakia Khattabi is er vrijdag bij de eerste stemronde niet in geslaagd de nodige tweederdemeerderheid te halen om voorgedragen te worden als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Ze haalde 37 stemmen, terwijl er 40 nodig waren.

Op MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez na tekenden alle senatoren present. Op de 59 uitgebrachte stemmen waren er 37 stemmen voor Khattabi, één voor gewezen Ecolo-kamerlid Fouad Lahssaini. Dat betekent dus dat Zakia Khattabi drie stemmen tekort komt.

Er volgt nu een tweede stemming. Indien die nog geen resultaat oplevert, dient een nieuwe procedure opgestart te worden. Na de stemming vroeg Ryckmans de dringende bijeenroeping het het Bureau van de Senaat. Nadien vroeg ze nog een schorsing van twintig minuten voor overleg met andere fracties.

In november werd de voordracht van Khattabi een eerste keer van de agenda gehaald wegens juridisch-technische redenen. In december stond het punt andermaal op de agenda maar senaatsvoorzitster Sabine Laruelle besliste toen de stemming af te blazen omdat de nodige sereniteit rond het dossier ontbrak. Ze verwees daarmee naar de campagne van N-VA tegen Khattabi. Die is geen juriste en zou zich activist gedragen hebben in het asiel- en migratiedossier. Maar in de wandelgangen klonk het toen al dat de liberalen niet warm liepen voor de kandidatuur van de gewezen Ecolo-covoorzitsters.

Het lijkt er sterk op dat nu ook het gebrek aan de steun van minstens een deel van de liberalen Khattabi de voordracht heeft gekost. N-VA (9 zetels) en Vlaams Belang (7 zetels) hadden eerder aangekondigd dat zij Khattabi niet zouden steunen. Daarnaast hebben dus nog vijf senatoren niet voor Khattabi gestemd. Alvast Els Ampe (Open VLD) had aangekondigd de Ecolo-politica niet te zullen steunen. Merkwaardig genoeg luidt het zowel bij MR, als bij CD&V en Open VLD dat hun fractie de voordracht van Khattabi steunt (bij Open VLD op Ampe na). Doordat de stemming geheim is, valt dit niet te controleren.

