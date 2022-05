Ketting van 5.000 mensen langs Vesder uit solidariteit met slachtoffers overstromingen

Ongeveer 5.000 mensen hebben zondag een ketting gevormd tussen Verviers en Chênée, in de provincie Luik, uit solidariteit met de slachtoffers van de dodelijke overstromingen van juli vorig jaar. Het evenement werd georganiseerd door de Nederlandstalige organisatie ‘Herent Helpt’.

De mensenketting werd aangevuld door 500 kajaks en 85.000 vlaggetjes. Een honderdtal stewards hielp bij het organiseren van de ketting. Diet Uytterhoeven, organisatrice van het evenement, laat weten dat eigenlijk op nog meer mensen gerekend was, zowat 10.000, maar dat alles zeer goed verlopen is. De bedoeling van de actie was om steun te tonen voor de slachtoffers van de overstromingen. ‘Het was een moment van bezinning. Een stille herinnering met een teken aan de inwoners dat we die dag nooit zullen vergeten en hen nooit in de steek zullen laten.’ Tien maanden na de overstromingen is de situatie immers nog steeds niet genormaliseerd. ‘Er is nog steeds veel nood aan hulp. We gaan evenementen organiseren om geld op te halen ter financiering van het renoveren van woningen. Er zijn vandaag nog steeds ploegen van vrijwilligers present op het terrein’, aldus Uytterhoeven.