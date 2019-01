Kersvers minister De Crem heeft vragen voor politie na geweld oudejaarsnacht en pleit voor 'harde aanpak'

'Men moet beter voorbereid zijn op dergelijke evenementen. Zeker als men weet dat er vroeger problemen zijn geweest', zei De Crem op Radio 1.

'In de planningsfase moet er beter gewerkt kunnen worden', aldus De Crem. 'De mensen op straat doen hun werk, (..) maar ik vraag mij af, of de planningsstructuren wel werken. Ik ga nader bekijken wie wat deed en wie wat niet heeft gedaan.'

De Crem pleit voor een harde aanpak. 'We kunnen ons niet blijven verdrinken in overbodig en overtollig overleg. Er moet een harde aanpak komen, die verder gaat dan wat tot nu toe is gebeurd. De openbare orde waarborgen is de kerntaak van de overheid.'

De minister belooft de nodige aandacht te besteden aan de aanwervingen, die in Brussel moeilijk lopen. 'De rekrutering is al toegenomen. Vorig jaar hebben we 2.500 mensen gerekruteerd, dit jaar heb ik er 2.400 à 2.500 gepland.' Daarnaast wil De Crem een beleid ontwikkelen rond agressie tegen hulpdiensten.