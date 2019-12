Theatermaker Zouzou Ben Chikha loopt in de kijker in de tv-serie De twaalf.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

De jongeren die gingen betogen voor het klimaat. Voor mij mag dat engagement zich nog verder uitbreiden naar andere domeinen. Leve de burgerlijke ongehoorzaamheid.

Wat hebt u het afgelopen jaar voor het klimaat gedaan?

Mijn waterput aangesloten op mijn wc, zo veel mogelijk verpakkingen vermeden, mijn verwarming een graadje lager gezet. Maar ik heb vooral mijn consumptiegedrag drastisch ingeperkt.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2018 hebt u gerealiseerd?

Rust in mijn leven gebouwd. Hoog tijd, want ik heb hectische jaren achter de rug. Ik zei 'ja' op iedere vraag die me werd gesteld, waardoor ik mezelf, mijn gezin en anderen soms moest teleurstellen. Ik heb dit jaar prioriteiten leren stellen.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2019?

Een etentje in Aroy Aroy, een Thais restaurant in Gent. Heerlijk meergangenmenu met lekkere natuurwijnen. Een topavond beleefd.

Het is grappig en mooi om een groep van vooral moslims samen kerst te zien vieren.

Wat was het beste boek van 2019? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Beste concert: Khruangbin in de AB. Beste film: Les Miserables, de openingsfilm op het filmfestival van Gent. Beste tv-serie: After Life met Ricky Gervais, La casa de papel en in Vlaanderen De twaalf. Top over de hele lijn van cast en regisseur tot scenario en productie.

Wat is de strafste sportprestatie van het jaar?

Philippe Gilbert die Parijs-Roubaix wint. Ik ben een grote Gilbert-fan. Terwijl bijna niemand nog geloofde dat hij deze wedstrijd kon winnen was ik heimelijk aan het dromen, en - bam! - hij deed het. Ik was in de wolken, merci Phillipe!

Waar en met wie viert u kerstavond?

Met mijn familie, dit jaar bij mijn neef Karim. Die traditie dateert al van mijn kindertijd, dankzij mijn moeder. Ondertussen zijn we met heel veel kinderen en kleinkinderen. Het is grappig en mooi om een groep van vooral moslims samen kerst te zien vieren.

Wie mag van u premier worden?

Ik heb geen uitgesproken kandidaat. Als het maar iemand is die een hoopvolle en verbindende boodschap brengt. En vooral iemand die de toekomst van het land en zijn burgers boven elke partij plaatst.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Ik heb vorig jaar zeker twintig keer op het punt gestaan om Facebook buiten te flikkeren. Het is zo tijdrovend, maar blijkbaar ben ik nog altijd aan het twijfelen.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Ik ben een fervente bingewatcher van reeksen. Ik vernieuw het nog één keer in de hoop dat er meer kwaliteit op komt.

Wie zult u deze kerst het meeste missen?

De sneeuwman. Het ziet er minder en minder naar uit dat we ooit nog echte witte winters zullen krijgen. Jammer.

Wat moet er voor u in de canon?

De Canvasreportages Kinderen van de kolonie, Kinderen van de collaboratie en Kinderen van het verzet. Alle afleveringen van Alleen Elvis blijft bestaan, De helaasheid der dingen van Dimitri Verhulst, en natuurlijk Bevergem.

Moet cultuur meer subsidies krijgen?

Ik zie geen enkele reden waarom niet. Investeringen garanderen kwaliteit en originaliteit voor de toekomst.

Bent u een ecorealist?

Moeilijke vraag. Wat ik zeker weet, is dat we met z'n allen minder en/of slimmer moeten consumeren en bewuster omgaan met onze grondstoffen. En voorts moeten we de politici duidelijk maken dat we veel meer ambitie van hen verwachten. Ben ik daarmee een ecorealist?

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2020?

Voor mijn vijanden wens ik meer empathie voor wie het moeilijker heeft, voor mijn vrienden uitdagende inzichten, inspiratie en veel liefde, en voor mezelf een goeie fysieke en mentale gezondheid, interessante projecten en een happy familie.