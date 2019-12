VRT-journalist Xavier Taveirne (De Ochtend, Journaal Laat) gooide dit jaar hoge ogen met de tv-reeks Eenzaam.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Het nieuws dat mijn moeder na haar chemobehandeling te horen kreeg dat de tumoren weg waren. Ook al volgde er nog een zware nabehandeling, dat was voor mij een geweldige opsteker.

Wat hebt u het afgelopen jaar voor het klimaat gedaan?

We hebben ons huis verbouwd en dat is nu bijzonder goed geïsoleerd.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2018 hebt u gerealiseerd?

Geen enkel, ik maak nu eenmaal geen goede voornemens. Dat levert toch maar teleurstelling op.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2019?

Op het Flageyplein in Brussel is er een bakkerij die broodjes met zwarte olijven en kaas verkoopt. Van wat ik daar koop, word ik elke keer weer blij.

Wat was het beste boek van 2019? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Op Netflix heb ik genoten van Pose over de Afro-Amerikaanse en latino LGBTQ-scene in het New York van de jaren tachtig. En ook van American Crime Story: Gianni Versace, over de moord op de Italiaanse modeontwerper. Op YouTube is me het derde seizoen van de serie SKAM France bijgebleven, over wat vijf meisjes op de middelbare school beleven. Qua muziek vind ik dat Brihang een goeie plaat heeft gemaakt, die bovendien ook live overeind blijft. En ik was redelijk kapot van de bioscoopfilm Marriage Story.

Zolang ik het werk van journalist doe, kan ik niet zonder sociale media.

Wat was de strafste sportprestatie van het jaar?

De Wimbledonfinale bij de mannen tussen Novak Djokovic en Roger Federer. Wat een wedstrijd! Misschien was dat wel de beste tennismatch die ik al ooit heb gezien.

Waar en met wie viert u kerstavond?

Dat doe ik samen met mijn ouders en zus en onze partners, en ook nog met een tante en oom van moederskant.

Wie mag van u premier worden?

Iemand die de vlag van de ambitie plant voor de eerstkomende dertig jaar, en dus niet zomaar voor de dag van de eerstvolgende verkiezingen.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Geen enkel. Soms is een of ander medium wel een blok aan mijn been, maar zolang ik het werk van journalist doe, kan ik niet zonder.

Gaat u uw Netflix- abonnement vernieuwen?

Ja.

Wie zult u deze kerst het meest missen?

Mijn vrienden, want ik vier kerst met mijn familie.

Wat moet er voor u in de canon?

Het underdogcomplex, omdat we blijkbaar vaak meer sympathie hebben voor de runner-up dan voor de beste.

Moet cultuur meer subsidies krijgen?

Het zou al te makkelijk zijn om daar met een eenvoudig ja of nee op te antwoorden. Maar cultuur is vooral geen overbodige luxe.

Bent u een ecorealist?

Voor de ene zal ik op dat vlak zeker al vrij veel doen, en voor de andere veel te weinig. Ik ben opgevoed met veel gezond verstand, en dat pas ik toe in deze veranderende wereld.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2020?

Mijn vijanden moeten dat vooral voor zichzelf uitmaken. Mijn vrienden gun ik mentale rust, en voor mezelf wens ik meer tijd in een dag.