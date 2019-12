Sekswerker Sigrid Schellen ging met haar boek Hoerenchance in tegen de stigmatisering van haar beroep.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

De verschijning van Hoerenchance, mijn eerste boek. Over mijn leven als prostituee. Ik krijg alleen maar mooie reacties - al zoek ik de slechte reacties ook niet op. Mensen spreken mij er op straat over aan, dat blijft raar. (lacht) Mijn sappige verhalen maken blijkbaar iets los.

Wat hebt u het afgelopen jaar voor het klimaat gedaan?

Weinig. Waarschijnlijk zelfs helemaal niets. Ik besef dat het een probleem is, maar zelf ben ik er niet mee bezig.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2018 hebt u gerealiseerd?

Mijn leven weer in eigen handen nemen. Ik schrapte negativisme en ging mijn eigen weg. Ik leerde 'nee' zeggen. Ik ben een pleaser die het anderen naar de zin wil maken. Je moet je telkens afvragen: word ik hier nu zelf gelukkig van?

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2019?

De Griekse gerechten van Eleni Efthymiopoulos van restaurant Minos in Maaseik. De lekkerste chef van het land.

Wat was het beste boek van 2019? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Het is nog maar pas uit, maar De menselijke maat van Roberto Camurri vond ik fantastisch. Het zijn kortverhalen over een Italiaans plattelandsdorp die meesterlijk met elkaar zijn verbonden. De artiest van het jaar is voor mij Rammstein: het nieuwe album is ijzersterk. Ik was te laat voor hun concert in Brussel van afgelopen zomer, maar volgend jaar komen ze naar Oostende en ik heb al tickets.

Als Boon er niet in zit, de man die zijn volk leerde neuken, heeft een canon geen enkele zin.

De film van 2019 is zeker Joker, en qua serie kon niets tippen aan het derde seizoen van La casa de papel, al weet ik niet zeker of ik nog een vierde seizoen wil zien. Het verhaal lijkt nu wel rond.

Wat was de strafste sportprestatie van het jaar?

Mijn eigen seksmarathon: het was nogal druk op mijn werk. (lacht) Jarenlange training werpt vruchten af.

Waar en met wie viert u kerstavond?

Gezellig thuis met mijn moeder, mijn dochter, mijn zus en haar zoontje. Ik ga koken, maar het wordt geen zesgangenmenu. De kinderen hebben daar geen boodschap aan, en zelf vind ik ook dat ik betere dingen te doen heb. Het eten is bijzaak, het draait om het samenzijn.

Wie mag van u premier worden?

Bij gebrek aan goede kandidaten: niemand. Ik ben teleurgesteld in de politiek. Alleen de ego's tellen nog, de staat van het land interesseert die heren niet.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Geen. Ik ben ook geen grootverbruiker. Waarom zou je klagen over de sociale media? Wegblijven kost geen moeite.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Ja. Ik hoop tijd te kunnen maken voor The Irishman van Martin Scorsese, het tweede seizoen van The End of the F***ing World en El Camino, de spin-off van Breaking Bad. Ik kijk weinig tv, maar als ik mij er eens aan zet, smijt ik mij volledig. Dan gaat een reeks er in één weekend door.

Wie zult u deze kerst het meest missen?

Mijn vader. Hij overleed in 2011. Nog elke dag denk ik: wat jammer dat ik hem niks meer kan vragen.

Wat moet er voor u in de canon?

Refreinen van Anna Bijns, een zestiende-eeuwse dichteres die ontzettend scherp was met haar taal. Ze stond op haar onafhankelijkheid, toen al. Lees maar eens Ongebonden best, weeldig wijf zonder man. En als Louis Paul Boon er niet in zit, de man die zijn volk leerde neuken, dan heeft een canon geen enkele zin.

Moet cultuur meer subsidies krijgen?

Wie gaat dat betalen? Voor mij hoeven die budgetten ook niet naar beneden, dat is weer iets anders. Ik heb de indruk dat veel mensen hier zomaar wat over roepen, zonder te weten hoe de begroting in elkaar zit.

Bent u een ecorealist?

Wat een vage term. Weet iemand wat dat inhoudt? Volgens mij is het een eufemisme voor mensen die weinig geven om de opwarming van de aarde en toch geen klimaatontkenners willen worden genoemd.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2020?

Dat iedereen krijgt wat hij geeft. Dat goedheid wordt beloond en slechtheid bestraft.