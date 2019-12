Schrijfster en columniste Sabrine Ingabire is sinds kort aan de slag op de cultuur- en opinieredactie van de Nederlandse krant NRC.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Ik heb hier lang over nagedacht, want 2019 was echt een slecht jaar qua nieuws. Maar de uit al die negatieven dingen voortkomende burgerlijke ongehoorzaamheid - het klimaatprotest, de gele hesjes, de protesten in Chili en in Hongkong -, heeft mij niet per se vrolijk maar wel hoopvol gemaakt.

Wat hebt u het afgelopen jaar voor het klimaat gedaan?

Ik eet geen vlees meer, en maar heel af en toe vis. Ik gebruik ook geen plastic tassen meer en koop geen water in plastic flessen. Ik heb ook minder kleren gekocht.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2018 hebt u gerealiseerd?

Ik had mezelf beloofd om te proberen een steeds beter mens te worden, steeds te groeien en lief te zijn voor mezelf en de mensen rondom mij. En dat is best goed gelukt. Mijn beste vriend zegt dat ik minder gemeen ben dan op de middelbare school en dat hij dat heel stom vindt. (lacht) Ik ben minder grappig dan vroeger, zegt hij.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2019?

Dat is niet zozeer een moment, maar wel het besef dat ik geen vlees nodig heb om een kater te bestrijden. Ik woon nu in Amsterdam en daar zijn zo veel vegetarische opties dat ik best gewoon een kater kan hebben en toch vegetarisch kan blijven eten.

Er is geen enkele Belgische politicus van wie ik denk: jij mag premier worden.

Wat was het beste boek van 2019? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Het beste boek dat ik dit jaar heb gelezen is Guapa van Saleem Haddad, over een homoseksuele jongeman in een Arabisch land. Het beste filmmoment was de laatste gevechtsscène in Avengers: Endgame. In de categorie series nomineer ik When They See Us, BoJack Horseman, The Good Place en Insecure - hoewel niet van afgelopen jaar voor mij nog altijd een van de allerbeste series ooit. Het beste concert was Janelle Monáe op AfroPunk. Als beste expo wil ik Tyler Mitchell, een jonge fotograaf, vermelden.

Wat is de strafste sportprestatie van het jaar?

Het Nederlandse vrouwenelftal heeft een heel goed jaar achter de rug. En ik wil ook de Amerikaanse gymnaste Simone Biles noemen, die dit jaar opnieuw verschillende wereldrecords heeft verbroken.

Waar en met wie viert u kerst?

In Ninove, bij mijn hele grote familie.

Wie mag van u premier worden?

Niemand. Er is geen enkele Belgische politicus van wie ik denk: jij bent het.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Ik zou Facebook buitengooien, als ik er professioneel tenminste niet zo afhankelijk van was. En ik gebruik Twitter alleen nog voor memes. Ik krijg zo veel haatberichten op Twitter en word in zo veel haattweets getagd... Vroeger deed ik daar niets mee. Maar enkele maanden geleden heb ik besloten: ik ga wel actief zijn op Twitter, maar alleen om memes te posten.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Ja. Er zijn ook gewoon te veel mensen afhankelijk van mijn abonnement. (lacht)

Wie zult u deze kerst het meest missen?

Niemand. De mensen die ik in mijn leven mis, mis ik al zo lang dat ik ze niet specifiek op Kerstmis mis.

Wat moet er in de Vlaamse canon?

Er moet gewoon geen Vlaamse canon komen.

Moet cultuur meer subsidies krijgen?

Sowieso. Maar niet alleen cultuur. Er moet in het algemeen veel minder worden bezuinigd.

Bent u een ecorealist?

Nee, dat ben ik zeker niet.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2020?

Ik wens ons allemaal innerlijke vrede en meer empathie voor elkaar. Die twee gaan samen.