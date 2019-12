Paul Bekaert is advocaat, specialist in mensenrechten, en raadsman van de Catalaanse president Carles Puigdemont.

Welk nieuws heeft u afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Dat de Spaanse justitie in juli het aanhoudingsmandaat tegen de Catalaanse president Carles Puigdemont en zijn ministers in ballingschap introk. Daar staat onvermijdelijk een dieptepunt tegenover: de veroordeling in oktober van de in Spanje achtergebleven Catalaanse ministers, parlementsvoorzitster en leiders van burgerbewegingen tot lange gevangenisstraffen, en de daarmee samenhangende beslissing om nieuwe uitleveringsverzoeken te sturen jegens mijn cliënten. Gelukkig genieten Puigdemont en Toni Comín als verkozen leden van het Europees Parlement immuniteit. Dat stemt mij optimistisch over de goede afloop.

Wat hebt u afgelopen jaar voor het klimaat gedaan?

Veel met de trein gereisd. Soms tot frustratie van mijn omgeving. 'Met de auto waren we allang weer thuis in Tielt geweest', moet ik vaak horen. Maar als controlefreak kan ik me niets ergers voorstellen dan aanschuiven in de file. Dan neem ik er de vertragingen van de NMBS graag bovenop, net zoals de lelijkheid van het onderkomen Sint-Pietersstation in Gent.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2018 hebt u gerealiseerd?

Een boek schrijven. In De sluipende staatsgreep leg ik uit waarom ik me zorgen maak over de erosie van onze rechtsstaat en democratie.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2019?

De originele en gezonde gerechten bereid door mijn echtgenote.

Na de rechtsstaat ligt nu ook de culturele wereld onder vuur, twee pijlers van onze beschaving.

Wat was het beste boek van 2019? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Boek: Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer. Serie: Loslopend wild. Artiest: Josse De Pauw. Concert: de Spaanse rapper in ballingschap Valtonyc in de Pianofabriek in Sint-Gillis, waar hij zijn album Piet Hein presenteerde. Ik verdedig hem tegen de Spaanse inquisitie, die hem vervolgt wegens majesteitsschennis en het verheerlijken van terrorisme. Die albumtitel heb ik hem ingefluisterd: Piet Hein was die Hollander die de Spaanse zilvervloot heeft gekaapt - een vorm van terrorisme dus. Het bekende liedje over Piet Hein is dus even goed majesteitsschennis en terrorismeverheerlijking als de raps van Valtonyc. Expo: de tentoonstelling van de schilderijen van mijn zoon Francis onder de titel This is then in galerie d'Apostrof in Meigem-Deinze.

Wat is de strafste sportprestatie van het jaar?

Geen idee, ik haat passieve sportbeleving.

Waar en met wie viert u kerstavond?

In familiekring, met echtgenote, zonen, schoondochters en vier kleinkinderen.

Wie mag van u premier worden?

Los van alle partijpolitiek: Koen Geens (CD&V). Hij is waardig, beheerst en spreekt met intellectueel gezag. Ik vind hem een atypische politicus in tijden waarin twitterende brulboeien de toon zetten.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Geen, want ik ben niet actief op de sociale media.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Ik heb er geen.

Wie zult u deze kerst het meeste missen?

De vrienden en kennissen die ons in 2019 zijn ontvallen.

Wat moet er voor u in de canon?

Op 18 april 1902 schoot de burgerwacht in Leuven zes arbeiders dood die manifesteerden voor het algemeen stemrecht en verwondden er veertien.

Moet cultuur meer subsidies krijgen?

Uiteraard, en dat zeg ik niet alleen als medestichter en oud-voorzitter van het Cultuurcentrum van Tielt. Cultuur is de adem en het bloed van een samenleving. Na de rechtsstaat ligt nu ook de culturele wereld onder vuur, twee pijlers van onze beschaving. Je mag stilaan spreken van een aanval op onze beschaving.

Bent u een ecorealist?

Ja, als daarmee wordt bedoeld dat ik de omvang besef van de uitdaging waar we als mensheid voor staan. We hebben een mentaliteitswijziging nodig die een zware economische impact zal sorteren. Dat is een moeilijke boodschap voor politici, maar ook voor media die steeds meer de neiging hebben de mensen naar de mond te praten.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2020?

'Cura ut valeas', zei Cicero. 'Draag zorg, opdat het je goed zou gaan.'