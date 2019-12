Opiniemaakster Dalilla Hermans bracht in het voorjaar haar romandebuut Black-out uit.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Ik vind het fantastisch dat zo veel jonge vrouwen het voortouw nemen in de meest uiteenlopende maatschappelijke veranderingen, of het nu in de klimaatbeweging of in het verzet tegen racisme is. Daarbij krijgen ze heel veel kritiek over zich heen - ik weet als geen ander dat zoiets allesbehalve plezierig is. Maar die reacties bewijzen wel dat sommigen hen als een bedreiging zien.

Wat hebt u het afgelopen jaar voor het klimaat gedaan?

Thuis eten we al twee jaar geen vlees meer omdat we bewust de keuze hebben gemaakt om geen geld meer uit te geven aan de vleesindustrie. Dat leek ons ook de efficiëntste en minst ingrijpende manier om iets voor het klimaat te doen. Mijn man is vegetariër en onze drie kinderen eten alleen nog af en toe vlees bij hun grootouders. Zelf ben ik flexitariër. Als iemand het me aanbiedt, eet ik nog weleens vlees.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2018 hebt u gerealiseerd?

Mijn grote voornemen voor 2019 was om een beter evenwicht te vinden tussen mijn werk en de rest van mijn leven. Dat is voor een groot stuk gelukt. Er zijn nog altijd heel erg drukke periodes, maar ik ben toch veel meer bij mijn gezin. In de zomer ben ik bijvoorbeeld twee maanden thuisgebleven. Dat was in 2018 ondenkbaar.

Wat was uw culinaire hoogtepunt in 2019?

Voor een artikel in De Morgen mocht ik naar het restaurant van Willem Hiele in Koksijde. Nog nooit zo lekker gegeten. Ik kreeg zeven of acht gangen voorgeschoteld, maar één gerecht doet me nog altijd dagdromen: mosselen met een krokant korstje errond.

Wat is het beste boek van het afgelopen jaar?

The Nickel Boys van Colson Whitehead, over twee tieners op een vreselijke tuchtschool in Florida, is in elk geval het belangrijkste boek. Mij heeft het echt gevloerd. Het verhaal is op zich al gruwelijk en doordat het zo geniaal is geschreven, komt het ook heel dichtbij. Als schrijfster kan ik er alleen maar van dromen om de dingen zo te verwoorden.

Wat was het beste concert?

Een goede vriend, Jaouad Alloul, heeft dit jaar een nieuwe ep uitgebracht: #Messias. Ik ben in de eerste plaats naar de lancering gegaan om voor hem te supporteren, maar al snel werd ik helemaal weggeblazen door zijn optreden.

Waar en met wie viert u kerstavond?

Met de familie vieren we Kerstmis vooral op 25 december. Op kerstavond zijn alleen mijn zus en haar vriend bij ons. Daar kijk ik erg naar uit, want zij zijn niet zo vaak in het land doordat ze allebei voor de diplomatieke tak van het Rode Kruis werken.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Een paar maanden geleden is er een fout gebeurd met de betaling waardoor we nu geen Netflix hebben, maar we nemen zeker een nieuw abonnement. Ik ben 's avonds heel vaak weg en dan vind ik het leuk om Netflix-series op te sparen en een heleboel afleveringen achter elkaar te bekijken als ik eens tijd heb. Waarschijnlijk heeft iedereen ondertussen When They See Us al gezien. Maar zo niet: kijken! Het is de beste serie die ik ooit heb gezien.

Wie zult u deze kerst het meest missen?

Ik heb al wat mensen verloren en die mis ik in deze periode natuurlijk altijd. Daarnaast zal ik ook veel denken aan mijn twee halfzussen in Rwanda, die ik vorig jaar heb ontmoet. Dit jaar had ik noch het geld noch de tijd om hen te bezoeken.

Wat moet er voor u in de canon?

De kinderen van-serie. Zowel die van het verzet en de collaboratie als die van de kolonie en binnenkort de migratie. Mensen leren nu eenmaal het best als ze meegetrokken worden in verhalen.

Moet cultuur meer subsidies krijgen?

Ja! Veel meer. De draconische besparingen zijn schandalig.

Wat wenst u voor uw vijanden, vrienden en uzelf in 2020?

Voor iedereen hetzelfde: empathie, warmte en een veilig gevoel.