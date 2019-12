Anda Ackx, managing director van productiehuis Roses Are Blue, verloor op 5 mei haar man, StuBru-presentator Christophe Lambrecht.

U hebt een bijzonder zwaar jaar achter de rug. Is er ook een lichtpuntje geweest?

Ja: dat mijn zoontje van vijf het initiatief genomen heeft om een kinderfuif te organiseren ten voordele van de Belgische Cardiologische Liga.

Wat hebt u afgelopen jaar voor het klimaat gedaan?

We hebben een stuk grond gekocht met de bedoeling daar een energiezuinig huis op te bouwen. En ik eet geen rood vlees.

Is er een goed voornemen van oudejaarsavond 2018 overeind gebleven?

Goede voornemens zijn relatief als een ingrijpende gebeurtenis je leven overhoop gooit. Ik heb vooral geprobeerd om het jaar door te komen, de kinderen een warme thuis te bieden en goed voor mezelf te zorgen. Ik denk dat het gelukt is.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2019?

Ik heb bijzonder lekker gegeten bij Ogst in Hasselt, al zal het fijne gezelschap van die avond daar zeker ook voor iets tussen zitten.

Wat was het beste boek van 2019? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Stad vol ballonnen van Femke van der Laan is een warme aanrader. Het is een verzameling columns die ze geschreven heeft na het overlijden van haar man, Eberhart van der Laan, de burgemeester van Amsterdam. Daarnaast was het meest ontspannende boek Italië voor idioten van Mark Coenen. Tv: De twaalf en After Life. Het beste concert was voor mij Underworld in Lotto Arena.

Wat is de strafste sportprestatie van het jaar?

Ik ken weinig van wielrennen, maar Remco Evenepoel, een gast van 19 jaar, rijdt iedereen naar huis. Dat lijkt me redelijk straf.

Waar en met wie viert u kerstavond?

Thuis met onze familie. Ik wilde het graag hier thuis doen, zodat we iets hebben om mee bezig te zijn die dag. Nu is dat een geruststellende gedachte, tegen dan zal ik waarschijnlijk vloeken in de keuken. (lacht)

Wie mag van u premier worden?

Moeilijke vraag. In elk geval een goede manager die met een gezonde en open visie op de toekomst alle partijen kan verbinden zonder het eigenbelang voorop te stellen. Als ons politieke systeem het zou toelaten, dan lijkt een premier zonder politieke kleur mij een interessant denkspoor.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Ik zit niet op Twitter en ik heb alle meldingen afgezet. Ook van WhatsApp. Leve de rust!

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Ja. Ik kijk niet vaak, maar de kinderen wel.

Wat moet er voor u in de canon?

Ik ben geen voorstander van een Vlaamse canon die als opgelegde basis voor onze geschiedenisleerstof moet dienen.

Moet cultuur meer subsidies krijgen?

Absoluut.

Bent u een ecorealist?

Ja, maar ik ben geen activist. Er is behoefte aan klare taal over ons klimaat, zonder daar te veel politiek of emotie aan toe te voegen. Het is een feitelijke materie waar we niet omheen kunnen. Nu gaat de boodschap te vaak verloren omdat mensen zich niet aangesproken voelen door degenen die ervoor pleiten. Dan krijg je klimaatmoeheid.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2020?

Ik wens iedereen evenveel liefde, warmte en vriendschap als ik het afgelopen jaar heb mogen voelen na het overlijden van Christophe.