Tijdens de laatste dagen voor Kerstmis doen de Belgen massaal aankopen. Worldline, de Europese leider in de sector van betalings- en transactiediensten, heeft zaterdag/gisteren een nieuw absoluut dagrecord van 10.535.817 elektronische betalingen geregistreerd in fysieke en online winkels.

Met de ruim 10,5 miljoen transacties van zaterdag wordt Black Friday van vrijdag 29 november van de troon gestoten. Die dag was met 10.432.103 verwerkte transacties tot nu toe de beste dag in de geschiedenis van de elektronische betalingen in België.

Daarbovenop werd zaterdag ook de kaap van 2,5 miljard elektronische transacties voor het jaar 2019 overschreden. In 2018 werden er 2,3 miljard elektronische betalingen geregistreerd. 'Dit bevestigt opnieuw de groeiende populariteit van elektronisch betalen in België. Meer en meer zijn consumenten op zoek naar veiligheid, snelheid en gebruiksgemak. Ze verwachten al hun aankopen, ongeacht het bedrag, elektronisch te kunnen betalen', stelt Wordline.

Het bedrijf voegt er ook nog enkele andere cijfers aan toe. Zo werden er in 2019 tot nu toe meer dan 250 miljoen e-commercetransacties verricht, wat 27,5 procent meer is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de winkels stegen transacties met 11,5 procent vergeleken met 2018.