Acteur Yassine Ouaich brak dit jaar door als 'Smile' in de serie Grond op Vier.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Dat mijn familie en naasten trots op mij zijn. De doorbraak van Grond is echt wel binnengekomen.

En wat maakte u boos?

Het nieuws volg ik niet, want ik zit niet te wachten op een depressie. Bij het begin van de coronacrisis deed ik dat wel nog, en toen ben ik zelfs eens flauwgevallen. Het leek alsof we in een soort armageddon waren beland. Ik erger me vooral vaak aan hypocrieten en roddelaars.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2020 hebt u gerealiseerd?

Ik doe liever elke dag aan zelfreflectie en probeer zo veel mogelijk uit mijn fouten te leren. De traditionele goede voornemens op 1 januari sla ik over.

Wat was uw grootste ontdekking van 2021?

Ramennoedels als ontbijt.

Wat was het beste boek van 2021? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Ik lees het liefst non-fictie, omdat ik daar veel inspiratie uit haal. Dit jaar was ik erg onder de indruk van de biografie van Malcolm X. Dat boek bestaat al lang, maar ik heb het nu pas gelezen. Ook voor de beste film kies ik een klassieker: Whiplash. Het is een heel realistische prent, die bewijst dat je met doorzettingsvermogen veel kunt bereiken. Op tv hou ik vooral van horror. Ik genoot erg van The Haunting of Hill House op Netflix. En mijn favoriete artiest is Mathieu Mortelmans, de man die naast Adil El Arbi en Bilall Fallah zes afleveringen van Grond regisseerde.

Ik ga niet vaak naar het theater. Noem me maar een atypische acteur.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2021?

Elk etentje bij Cappadocia, de beste Libanees van Antwerpen. Ziek lekker! Als je er binnenstapt, moet je eens een 'special Yassine' vragen. Ze weten waarover het gaat.

Wie is voor u de persoon van 2021?

Corine Appelmans, de line producer van Grond en kapitein van de ploeg. De hele coronacrisis was een enorme uitdaging. Zij zorgde ervoor dat wij ons niets hoefden aan te trekken van de chaos en dat we gezond bleven, zodat we volop konden focussen op creativiteit.

Kijkt u uit naar een derde coronaprik?

No way. Bij de eerste prik dacht ik: chill. Maar ik ben nog nooit zo ziek geweest als na mijn tweede prik. Toen ik hoorde dat er een derde zou komen, werd ik al bang. Maar ik zal wel moeten, anders raak ik nergens meer binnen.

Hoe en met wie viert u kerstavond?

We maken het altijd gezellig met familie, vrienden, de kat en Netflix.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Alles ligt er al uit. In het begin van mijn carrière was ik nog heel actief op sociale media, maar nu blijf ik er ver van weg.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Uiteraard. Al kijk ik niet zoveel. Vooral horrorfilms en -reeksen.

Durft u opnieuw naar het theater?

Ik ga niet zo vaak, maar dat heeft weinig met corona te maken. Noem me maar een atypische acteur.

Wat was de strafste sportprestatie van 2021?

Geen idee.

Gaan de Rode Duivels het WK in Qatar winnen?

De kans is groot, want het zijn toptalenten en ze spelen goed samen.

Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden?

De mensen zijn tot alles in staat. Kies zelf maar of je dat positief of negatief wilt invullen.

Wie wenst u snel verzoening toe?

Iedereen die dat oprecht wil.

Denkt u dat de wereld na corona anders zal zijn dan de wereld vandaag?

Ik denk dat de wereld voortdurend verandert en dat is oké.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2022?

Liefde, gezondheid en gemoedsrust.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt? Dat mijn familie en naasten trots op mij zijn. De doorbraak van Grond is echt wel binnengekomen. En wat maakte u boos? Het nieuws volg ik niet, want ik zit niet te wachten op een depressie. Bij het begin van de coronacrisis deed ik dat wel nog, en toen ben ik zelfs eens flauwgevallen. Het leek alsof we in een soort armageddon waren beland. Ik erger me vooral vaak aan hypocrieten en roddelaars. Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2020 hebt u gerealiseerd? Ik doe liever elke dag aan zelfreflectie en probeer zo veel mogelijk uit mijn fouten te leren. De traditionele goede voornemens op 1 januari sla ik over. Wat was uw grootste ontdekking van 2021? Ramennoedels als ontbijt. Wat was het beste boek van 2021? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest? Ik lees het liefst non-fictie, omdat ik daar veel inspiratie uit haal. Dit jaar was ik erg onder de indruk van de biografie van Malcolm X. Dat boek bestaat al lang, maar ik heb het nu pas gelezen. Ook voor de beste film kies ik een klassieker: Whiplash. Het is een heel realistische prent, die bewijst dat je met doorzettingsvermogen veel kunt bereiken. Op tv hou ik vooral van horror. Ik genoot erg van The Haunting of Hill House op Netflix. En mijn favoriete artiest is Mathieu Mortelmans, de man die naast Adil El Arbi en Bilall Fallah zes afleveringen van Grond regisseerde. Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2021? Elk etentje bij Cappadocia, de beste Libanees van Antwerpen. Ziek lekker! Als je er binnenstapt, moet je eens een 'special Yassine' vragen. Ze weten waarover het gaat. Wie is voor u de persoon van 2021? Corine Appelmans, de line producer van Grond en kapitein van de ploeg. De hele coronacrisis was een enorme uitdaging. Zij zorgde ervoor dat wij ons niets hoefden aan te trekken van de chaos en dat we gezond bleven, zodat we volop konden focussen op creativiteit. Kijkt u uit naar een derde coronaprik? No way. Bij de eerste prik dacht ik: chill. Maar ik ben nog nooit zo ziek geweest als na mijn tweede prik. Toen ik hoorde dat er een derde zou komen, werd ik al bang. Maar ik zal wel moeten, anders raak ik nergens meer binnen. Hoe en met wie viert u kerstavond? We maken het altijd gezellig met familie, vrienden, de kat en Netflix. Welk sociaal medium gooit u eruit? Alles ligt er al uit. In het begin van mijn carrière was ik nog heel actief op sociale media, maar nu blijf ik er ver van weg. Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen? Uiteraard. Al kijk ik niet zoveel. Vooral horrorfilms en -reeksen. Durft u opnieuw naar het theater? Ik ga niet zo vaak, maar dat heeft weinig met corona te maken. Noem me maar een atypische acteur. Wat was de strafste sportprestatie van 2021? Geen idee. Gaan de Rode Duivels het WK in Qatar winnen? De kans is groot, want het zijn toptalenten en ze spelen goed samen. Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden? De mensen zijn tot alles in staat. Kies zelf maar of je dat positief of negatief wilt invullen. Wie wenst u snel verzoening toe? Iedereen die dat oprecht wil. Denkt u dat de wereld na corona anders zal zijn dan de wereld vandaag? Ik denk dat de wereld voortdurend verandert en dat is oké. Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2022? Liefde, gezondheid en gemoedsrust.