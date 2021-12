De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed (N-VA) was niet onder de indruk van de laatste James Bond-film.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Dat mijn dochter in november haar rijbewijs heeft gehaald.

En wat maakte u boos?

Heel wat politici lijken niet te beseffen dat we als overheid bezig zijn met andermans centen. Het is onze plicht om er voorzichtig mee om te gaan.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2020 hebt u gerealiseerd?

Na een poging of tien ben ik er eindelijk in geslaagd te stoppen met roken. Sinds 11 juli heb ik geen sigaret meer aangeraakt - een louter toevallige datum.

Wat was uw grootste ontdekking van 2021?

Iedereen die ooit heeft verbouwd, weet dat zoiets lang kan aanslepen. Maar dit jaar bezocht ik een bedrijf dat huizen volledig stript en weer opbouwt in vijf dagen tijd.

Wat was het beste boek van 2021? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

In het beste boek ben ik nog bezig, maar ik kan al vermoeden hoe het afloopt: Napoleon van Johan Op de Beeck. Films zag ik te weinig - ik ben naar de laatste James Bond gaan kijken, maar het feit dat hij verliefd werd, viel me tegen. Op Netflix genoot ik erg van After Life, de reeks van Ricky Gervais. Ze bewijst dat humor kan helpen om leed te verzachten, iets wat de politiek soms te weinig beseft. En tot slot ben ik al sinds mijn studententijd fan van Weezer, dat dit jaar twee nieuwe albums uitbracht.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2021?

Begin december was ik op bezoek bij frituur Bij Filip in Gent, waar ik zelf frieten mocht bakken voor de aanwezige pers.

Wie is voor u de persoon van 2021?

Vladimir Poetin. Niet omdat ik een fan ben, maar omdat hij de geopolitiek enorm goed weet te bespelen. Het is bijna bewonderenswaardig, maar toch vooral zorgwekkend.

Kijkt u uit naar een derde coronaprik?

Ik kijk vooral uit naar het moment waarop iedereen drie prikken heeft gekregen, zodat we heel die misère achter ons kunnen laten.

Hoe en met wie viert u kerstavond?

Met de familie en mijn nieuwe vriendin. Mijn kinderen kunnen er helaas niet bij zijn, die zijn dan bij hun mama.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Geen enkel.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Ja, al genieten vooral de kinderen ervan. Zelf kijk ik de laatste tijd veel minder tv. Ik heb een app geïnstalleerd om piano te leren spelen en daar houd ik me nu elke avond een kwartier mee bezig. Véél ontspannender.

Durft u opnieuw naar het theater?

Dat heb ik enkel gelaten toen het niet mocht. Het lijkt me perfect mogelijk om theater veilig te organiseren.

Wat was de strafste sportprestatie van 2021?

Ik ben niet zo'n sportfan. Maar onlangs heb ik langeafstandsloper Bashir Abdi ontmoet en ik was erg onder de indruk van zijn verhaal en standpunten. Hij geeft aan nieuwkomers het belangrijke signaal dat ze zelf ook moeite moeten doen om te integreren.

Zullen de Rode Duivels het WK in Qatar winnen?

Dat laat me onverschillig. Maar als ik lees over de omstandigheden in Qatar, vrees ik dat er enkel verliezers zijn.

Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden?

Ik heb een afkeer van doemdenken en het volste vertrouwen in innovatie. Ja dus.

Wie wenst u snel verzoening toe?

Als er geweld in het spel is, moet dat uiteraard stoppen. Maar verder geloof ik wel in de kracht van wat strijd, concurrentie en debat.

Denkt u dat de wereld na corona anders zal zijn dan de wereld vandaag?

Ik vrees dat het vooral meer angstige mensen zal opleveren. Maar ik hoop dat de goede dingen, zoals fysiek contact en zorgeloos reizen, snel terugkeren.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2022?

Minder overheidsschuld voor iedereen, maar bij uitstek voor de federale overheid. Al is het woord 'vijand' misschien wat overdreven.

