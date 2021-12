Journaliste Birgit Herteleer begon deze zomer als nieuwsanker van VTM Nieuws.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Ik word vooral vrolijk van absurde nieuwsfeiten. Zoals de dame die met puree een portret maakte van mijn collega-nieuwsanker Stef Wauters. Of het nieuws over een vaste bezoeker van de Antwerpse Zoo die een contactverbod kreeg met een chimpansee.

En wat maakte u boos?

Dat het zo lang duurt voor er oplossingen komen voor de families die getroffen werden door de overstromingen in Wallonië. Tot op vandaag krijgen we reacties van mensen die nog altijd geen verwarming hebben, of in een krot moeten wonen.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2020 hebt u gerealiseerd?

Ik doe niet aan goede voornemens op oudejaarsavond. In plaats daarvan maak en verbreek ik er elke week wel een paar.

Wat was uw grootste ontdekking van 2021?

Krachttraining. Vroeger dacht ik dat het iets was voor mannen die graag naar hun eigen biceps kijken in de spiegel. Maar sinds de eerste lockdown doe ik dat heel geregeld, vaak drie keer per week, en ik zou het niet meer kunnen missen. Er zijn trouwens geen spiegels in de club.

Wat was het beste boek van 2021? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

De lengte van een oceaan van Björn Soenens liet me door een Amerikaanse bril naar de actualiteit kijken, waardoor ik bepaalde zaken beter begreep. Naar films kijk ik amper, ze duren me te lang, maar van de reeks Undercover heb ik erg genoten. En ik kijk al uit naar het vierde seizoen van The Handmaid's Tale. De artiesten van het jaar zijn voor mij Stromae en Adele, die allebei na lange tijd met boeiend nieuw materiaal zijn gekomen.

Ik droom nog elke nacht over de vidé van Gert De Mangeleer.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2021?

Een etentje bij Bar Bulot, het restaurant van Gert De Mangeleer. Daar at ik een gepimpte vidé voor twee personen, voor 89 euro. Dat lijkt absurd veel, zeker omdat de frietjes niet inbegrepen zijn. Maar het was het meer dan waard. Ik droom er nog elke nacht over.

Wie is voor u de persoon van 2021?

Elke ouder met jonge kinderen die moet telewerken.

Kijkt u uit naar een derde coronaprik?

Ja! Ik geloof in de wetenschap.

Hoe en met wie viert u kerstavond?

Met de VTM-kijker. Ik werk op kerstavond en kerstdag.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Geen enkel. Wat ik wél doe, is systematisch mensen ontvolgen. Zeker als ik merk dat hun posts totaal niet overeenstemmen met hun echte leven. Dat vind ik funest voor onze samenleving en onze mentale gezondheid.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Ja. Ik deel zo'n abonnement met vrienden, dus het is niet zo duur. Ook mijn Streamz-abonnement hou ik.

Durft u opnieuw naar het theater?

Ik zou zeker durven, maar ik ben niet zo'n theaterganger. Bij dezen neem ik me voor om het volgend jaar weer wat vaker te doen.

Wat was de strafste sportprestatie van 2021?

Hoe rolstoelsprinter Peter Genyn ondanks sabotage toch zijn titel kon verlengen op de Paralympische Spelen in Tokio.

Gaan de Rode Duivels het WK in Qatar winnen?

Nee. Het is mooi om te zien hoe iedereen daar altijd in gelooft, en nadien steevast teleurgesteld is. Ik vrees dat het vet wat van de soep is.

Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden?

Ja. En ik probeer zelf mijn steentje bij te dragen, door thuis geen vlees meer te eten en zo veel mogelijk de trein te nemen.

Wie wenst u snel verzoening toe?

De anti- en provaxers.

Denkt u dat de wereld na corona anders zal zijn dan de wereld vandaag?

Nee. Kijk maar hoe snel we in onze oude gewoontes vervallen.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2022?

Die vidé van Bar Bulot.

