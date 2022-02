Als ons land ervoor kiest om in 2025 zijn kerncentrales geheel of gedeeltelijk te sluiten, dan komt de bevoorrading onder druk en neemt de elektriciteitsprijs verder toe.

Als ons land ervoor kiest om in 2025 zijn kerncentrales geheel of gedeeltelijk te sluiten, dan komt de bevoorrading onder druk en neemt de elektriciteitsprijs verder toe. Dat stellen drie onderzoekers van de Universiteit Antwerpen op basis van een simulatie van verschillende manieren om elektriciteit te voorzien. Ook het halen van de doelen rond verminderde CO2-uitstoot wordt moeilijker, klinkt het.

De onderzoekers berekenden de goedkoopste combinatie van verschillende mogelijke manieren om elektriciteit te voorzien, zoals bijvoorbeeld windturbines, zonnepanelen, gascentrales of import, om aan de jaarlijkse elektriciteitsvraag te voldoen. Aangezien ons land bij een kernuitstap in eerste instantie meer zal moeten steunen op gascentrales, concluderen de onderzoekers dat de elektriciteitsprijs nog gevoeliger zou worden aan stijgingen van de gasprijzen. Hernieuwbare energiebronnen hebben dan weer belangrijke investeringen nodig in netinfrastructuur en ook die kost zou moeten worden doorgerekend, klinkt het.

Ook de nodige investeringen in nieuwe productie- en opslagcapaciteit voor hernieuwbare energie zoals van windturbines zouden voor een stijging in de energiekosten van minstens 30 procent kunnen zorgen, stelt de studie. Tot slot wordt ons land afhankelijker van de import van energie uit het buitenland. 'Onze resultaten geven aan dat ongeveer een derde van de benodigde elektriciteit op jaarbasis zal ingevoerd moeten worden', zeggen de onderzoekers. 'Dit creëert een zware afhankelijkheid van onze buurlanden. Bovendien is het nog maar de vraag of onze buurlanden daadwerkelijk over zulke overschotten zullen beschikken.'

De studie is gebaseerd op de historische elektriciteitsvraag en houdt dus geen rekening met de te verwachten stijging van die vraag als gevolg van de elektrificatie van het (bedrijfs)wagenpark, de huisverwarming en de toenemende digitalisering. 'Het onderschatten van de vraag naar elektriciteit, een vraag die de komende jaren zo goed als zeker nog jaarlijks zal stijgen, zal de gevolgen enkel nog maar versterken', zeggen de onderzoekers nog.

