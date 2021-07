De kernreactor Doel 2 is in de nacht van woensdag op donderdag manueel stilgelegd, omdat er een lek werd gedetecteerd. Dat meldt de nucleaire waakhond FANC op zijn website.

Het lek bevindt zich in het niet-nucleaire gedeelte van de reactor. Het werd opgemerkt door mensen van Engie Electrabel. Zij zagen dat er veel meer waterstof werd gebruikt dan normaal om de alternator af te koelen, en dat wijst erop dat er een lek is. 'Daarom werd beslist om de reactor preventief uit te schakelen, waardoor eventuele risico's meteen drastisch dalen', aldus het FANC. 'De situatie is onder controle.'

Het FANC en Engie Electrabel volgen het incident op. Er wordt allereerst gezocht naar de oorzaak van het lek. De reactor kan pas worden heropgestart wanneer het lek is gedicht.

Doel 2 is een van de zeven kernreactoren in België. Het is een van de kleinste reactoren, met een maximale capaciteit van 445 megawatt.

