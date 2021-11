De federale topministers zitten nog altijd bijeen over de vaccinatieplicht in de zorg. Daar bereikten ze maandagavond eigenlijk al een akkoord over, maar de PS krabbelde nadien terug.

Het kernkabinet besliste maandagavond om het coronavaccin voor zorgpersoneel te verplichten en daar ook sancties aan vast te koppelen. Vanaf 1 april zou een weigering leiden tot ontslag.

Alles leek in kannen en kruiken, maar Paul Magnette, de voorzitter van de Franstalige socialisten, trok het compromis even later in twijfel. In een videoboodschap op sociale media liet hij weten dat er van een verplicht ontslag geen sprake kan zijn zolang de vaccinatieverplichting niet voor de hele bevolking geldt. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) stipte woensdagavond na het Overlegcomité fijntjes aan dat alle vicepremiers maandagavond wel akkoord waren gegaan met de regeling.

Ontslag of niet

Maar PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne kwam dan toch op het compromis terug en legde een nieuw voorstel op tafel. Daarin is nog wel sprake van een vaccinatieverplichting voor de werknemers in de zorg, maar gedwongen ontslag is niet meer aan de orde. Het plan wordt al sinds vrijdagochtend besproken op de kern. In regeringskringen valt te horen dat het niet zeker is of het de bedoeling is om vandaag nog te landen.

