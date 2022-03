Het kernkabinet komt zondag vanaf 14.30 uur een eerste keer samen over de begrotingscontrole. De Russische oorlog in Oekraïne maakt dat die oefening tegen een onzekere achtergrond moet gebeuren. De topministers zullen zich ook verder buigen over de situatie rond Oekraïne.

Het was staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) die zondag in De Zevende Dag de bijeenkomst van het kernkabinet aankondigde. Het ziet er naar uit dat het budgettaire werk vooral een eerste traditionele stand van zaken zal zijn. Staatssecretaris De Bleeker hoopt de oefening voor de paasvakantie af te ronden.

Het zijn onvoorspelbare tijden en dat maakt de oefening moeilijk voorspelbaar. De regering nam al verschillende maatregelen in opeenvolgende stappen om de energiefactuur te drukken. De laatste reeks ingrepen kwam tot stand na de Russische inval in Oekraïne. En het is vandaag koffiedik kijken hoe lang die oorlog zal duren en wat de budgettaire gevolgen zullen zijn.

Een nieuwe raming van het Planbureau eerder deze week gaf aan dat de Russische inval het gezamenlijke Belgische begrotingstekort voorlopig met 0,28 procent doet toenemen. Het bbp zou nog met 2,5 procent groeien, terwijl het Planbureau in februari nog uitging van een groei met 3 procent. Dat is volgens De Bleeker nog een "vrij optimistische" inschatting. Ze verwees naar andere ramingen die een terugval van de groei met 1,5 procent als mogelijkheid schetsen.

Hoe de oorlog verder zal verlopen wordt dus een heel belangrijke factor voor de begroting, met vandaag nog bijzonder veel onbekende factoren. Je hebt de invloed op de economische activiteit en dus de groei, maar ook de instroom van vluchtelingen. De Bleeker hoopt te kunnen werken met een Oekraïne-provisie, maar die zal dus van veel hypotheses afhangen.

Ze wil ook nog geen voorafname doen op de evaluatie van de energieprijzen in september, die eerder binnen de regering was afgesproken. Dat gaat onder meer over de eventuele verlenging van de verlaagde btw op gas en elektriciteit.

Ze hamert er wel op dat afspraken op het vlak van arbeidsmarktbeleid die in november werden afgesproken, effectief worden uitgevoerd. De Bleeker zal daar op aandringen bij haar collega van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). De verhoging van de activiteitsgraad en de integratie van langdurig werklozen zijn immers maatregelen die een structureel effect hebben op de begroting, voerde De Bleeker aan.

Ze past in elk geval voor belastingsverhogingen. "Deze uitzonderlijke omstandigheden willen niet zeggen dat dit automatisch moet gebeuren", aldus De Bleeker.

Het was staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) die zondag in De Zevende Dag de bijeenkomst van het kernkabinet aankondigde. Het ziet er naar uit dat het budgettaire werk vooral een eerste traditionele stand van zaken zal zijn. Staatssecretaris De Bleeker hoopt de oefening voor de paasvakantie af te ronden. Het zijn onvoorspelbare tijden en dat maakt de oefening moeilijk voorspelbaar. De regering nam al verschillende maatregelen in opeenvolgende stappen om de energiefactuur te drukken. De laatste reeks ingrepen kwam tot stand na de Russische inval in Oekraïne. En het is vandaag koffiedik kijken hoe lang die oorlog zal duren en wat de budgettaire gevolgen zullen zijn. Een nieuwe raming van het Planbureau eerder deze week gaf aan dat de Russische inval het gezamenlijke Belgische begrotingstekort voorlopig met 0,28 procent doet toenemen. Het bbp zou nog met 2,5 procent groeien, terwijl het Planbureau in februari nog uitging van een groei met 3 procent. Dat is volgens De Bleeker nog een "vrij optimistische" inschatting. Ze verwees naar andere ramingen die een terugval van de groei met 1,5 procent als mogelijkheid schetsen. Hoe de oorlog verder zal verlopen wordt dus een heel belangrijke factor voor de begroting, met vandaag nog bijzonder veel onbekende factoren. Je hebt de invloed op de economische activiteit en dus de groei, maar ook de instroom van vluchtelingen. De Bleeker hoopt te kunnen werken met een Oekraïne-provisie, maar die zal dus van veel hypotheses afhangen. Ze wil ook nog geen voorafname doen op de evaluatie van de energieprijzen in september, die eerder binnen de regering was afgesproken. Dat gaat onder meer over de eventuele verlenging van de verlaagde btw op gas en elektriciteit. Ze hamert er wel op dat afspraken op het vlak van arbeidsmarktbeleid die in november werden afgesproken, effectief worden uitgevoerd. De Bleeker zal daar op aandringen bij haar collega van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). De verhoging van de activiteitsgraad en de integratie van langdurig werklozen zijn immers maatregelen die een structureel effect hebben op de begroting, voerde De Bleeker aan. Ze past in elk geval voor belastingsverhogingen. "Deze uitzonderlijke omstandigheden willen niet zeggen dat dit automatisch moet gebeuren", aldus De Bleeker.