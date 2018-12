Kernkabinet uitgesteld: 'Werk gaat voort binnen de regering'

Het kernkabinet waarop de regering een uitweg moest zoeken uit de impasse rond het migratiepact van de Verenigde Naties is uitgesteld. Premier Charles Michel heeft beslist eerst zijn politieke consultaties voort te zetten. Dat vernam Belga bij de woordvoerder van de eerste minister.

Normaal gezien had het kernkabinet om 15.00 uur van start gegaan, maar het begin werd meteen een half uur uitgesteld. Nog even later blies de premier de vergadering af en besliste hij zijn 'politieke consultaties' voort te zetten. Open Vld-vicepremier Alexander De Croo was de eerste die aan de Lambermont arriveerde, een half uur later gevolgd door CD&V-vicepremier Kris Peeters. Het werd de voorbije dagen hoe langer hoe meer duidelijk dat de knoop rond het VN-pact ontwarren, stilaan onmogelijk bleek. Zoals bekend verzet N-VA zich staalhard tegen het pact, terwijl de andere coalitiepartners die tekst willen goedkeuren, eventueel met een verduidelijkende nota.

Ook maandagavond en dinsdag werden de hakken extra in het zand gezet, met daarbovenop de affichecampagne tegen het migratiepact dat N-VA via twitter opstartte. En die heeft duidelijk kwaad bloed gezet, bleek uit verklaringen van CD&V-vicepremier Kris Peeters. 'Ik heb hier maar één woord voor en dat is 'onfatsoenlijk'', aldus Peeters. 'Ik begrijp niet wat er bij N-VA aan de hand is, om zo'n campagne te lanceren waar dingen instaan die niet correct zijn.'

Volgens Peeters staat de campagne ook haaks op de afspraak die maandag in het kernkabinet werd gemaakt dat er naar een oplossing zou worden gezocht. Hij merkt op dat N-VA-vicepremier Jan Jambon zelf heeft aangegeven met 30 vragen te zitten en dat die samen zouden worden bekeken.

'Het werk gaat voort binnen de regering.' Dat heeft N-VA-vicepremier Jan Jambon dinsdag verklaard na afloop van een onderhoud met premier Charles Michel over de impasse rond het VN-migratiepact. Het is nu afwachten welk initiatief de premier gaat nemen over het verdere verloop van de werkzaamheden.

Jambon sprak dinsdagmiddag met Michel over het VN-migratiepact. N-VA is staalhard gekant tegen de Belgische goedkeuring van het pact, terwijl de andere coalitiepartners die tekst willen goedkeuren, eventueel met een verduidelijkende nota.