Het federale kernkabinet zit woensdagnacht nog altijd samen over de veiligheidssituatie in Europa en de energieprijzen.

Nadat er maandagavond al een meer informele bijeenkomst van de federale topministers was, zit het kernkabinet sinds woensdagavond 19 uur opnieuw samen voor een meer formeel overleg. Op de agenda staan de dreiging van een Russische inval in Oekraïne en de fors gestegen prijzen van gas en elektriciteit.

De Vivaldiregering denkt al een tijdje na over maatregelen die de energiefactuur kunnen verlichten. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) en van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) kregen de opdracht om de verschillende pistes te analyseren.

Vorige week vrijdag legden ze al een nota voor aan het kernkabinet, maar dat leverde geen witte rook op. Hoe de gesprekken woensdagavond verlopen is niet duidelijk, en ook of de regering straks een akkoord vindt over de energiefactuur is onzeker.

Nadat er maandagavond al een meer informele bijeenkomst van de federale topministers was, zit het kernkabinet sinds woensdagavond 19 uur opnieuw samen voor een meer formeel overleg. Op de agenda staan de dreiging van een Russische inval in Oekraïne en de fors gestegen prijzen van gas en elektriciteit. De Vivaldiregering denkt al een tijdje na over maatregelen die de energiefactuur kunnen verlichten. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) en van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) kregen de opdracht om de verschillende pistes te analyseren. Vorige week vrijdag legden ze al een nota voor aan het kernkabinet, maar dat leverde geen witte rook op. Hoe de gesprekken woensdagavond verlopen is niet duidelijk, en ook of de regering straks een akkoord vindt over de energiefactuur is onzeker.