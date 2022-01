Het kernkabinet steekt woensdagavond opnieuw de koppen bij elkaar. Daarop zal onder meer worden gepraat over de veiligheidssituatie in Europa en de situatie aan de grens tussen Oekraïne en Rusland. Dat werd woensdag vernomen op het kabinet van premier Alexander De Croo. Mogelijk komen ook de energieprijzen aan bod.

Nadat ze maandagavond eerder informeel samenzaten, komen de topministers van de Vivaldiregering woensdagavond opnieuw bijeen. Op de agenda staat de dreiging van een Russische inval in Oekraïne. Premier De Croo had daarover dinsdag nog een gesprek met de secretaris-generaal van de Navo, Jens Stoltenberg. Mogelijk staan ook de maatregelen tegen de gestegen energieprijzen op het programma. De verschillende partijen zitten niet op dezelfde lijn over de gewenste maatregelen om de factuur te verlichten.

De Franstalige nieuwszender LN24 pakt woensdag uit met een werkdocument van de regering. Daaruit zou blijken dat een btw van 6 procent op energie vanaf 1 februari voor dit jaar tot zowat 1 milljard euro aan minder ontvangsten zou leiden. Vanaf juli spelen met de accijnzen kan die daling enigszins compenseren, maar niet helemaal, luidt het. Via een verhoogd accijns voor grootverbruikers zou op zoek worden gegaan naar 98 miljoen euro per maand. Daardoor zou de teller uiteindelijk op 311 miljoen euro minderinkomsten uitkomen, ten opzichte van een scenario bij onveranderd beleid (21 procent btw), waarin de staat zou kunnen rekenen op 520 miljoen euro extra door de gestegen prijzen.

