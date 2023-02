Kernkabinet komt dinsdagavond samen over stikstofakkoord

De kern van de Vlaamse regering komt dinsdagavond samen over het stikstofdossier. Dat wordt off the record bevestigd bij twee regeringspartijen. De kabinetsmedewerkers hebben de opdracht gekregen zich voor te bereiden op een nachtelijke vergadering.

Maandag werden de hele dag bilaterale meetings georganiseerd tussen de Vlaamse ministers. Ook dinsdag gaat die werkwijze nog door, pas ’s avonds komt er een kernkabinet. Volgens verschillende betrokkenen bestaat er een kans dat er in de loop van de nacht een akkoord zou worden bereikt.

CD&V blijft er wel op hameren om geen kritische depositiewaarden (KDW) in het stikstofdecreet op te nemen. Dat is de hoeveelheid stikstof die een habitat kan slikken voor de natuurkwaliteit er op achteruit gaat. Bij een betrokkene is echter te horen dat de inschrijving van de KDW in het decreet nog nooit echt in een voorstel heeft gestaan.

Ook voor de piekbelasters zou er een voorstel op tafel liggen. Het gaat om de lijst van zogenaamde rode landbouwbedrijven die moeten sluiten. Die lijst zou oorspronkelijk worden samengesteld op basis van gegevens uit 2015, maar dat is van de baan. Er komt een nieuwe lijst op basis van actuele uitstootgegevens.

Voor CD&V mogen bedrijven die nu voor het eerst op de lijst terechtkomen geen sluitingsbevel krijgen. Een mogelijke oplossing zou hier kunnen bestaan in reconversie, bijvoorbeeld naar natuurbeheer met een verdienmodel, is te horen bij een andere partij.

Voor de ‘donkeroranje’ landbouwbedrijven komt er een uitkoopregeling, die nu ook zou worden opengesteld naar bedrijven met minder impact. CD&V vraagt daarnaast dat het Antwerpse ‘Taxandria’ geen nieuw Nationaal Park wordt. Dat zou echter niet aan bod kunnen komen in deze discussie, omdat de jury zich nog moet uitspreken over de kandidaat-Nationaal Parken. De regering beslist pas later dit jaar.