Het kernkabinet buigt zich maandagavond vanaf 18.30 uur opnieuw over de hoge energieprijzen en de mini-taxshift. Zo is uit goede bron vernomen.

Sinds enkele weken tracht de regering van premier Alexander De Croo een compromis te vinden om de gevolgen van de hoge energieprijzen voor de bevolking te temperen. In de nacht van woensdag op donderdag slaagden de topministers daar niet in. Sindsdien hebben technische werkgroepen voortgewerkt en heeft de premier bilaterale contacten gehad met de verschillende ministers.

De ministers van Energie en Financiën, Tinne Van der Straeten en Vincent Van Peteghem, hebben een voorstel op tafel gelegd met een verlenging van de uitbreiding van het sociaal tarief - waarover consensus blijkt te bestaan - een vermindering van de btw tot 6 procent en een systeem om de accijzen te moduleren in functie van de energieprijs. De discussies blijken vooral om de btw-vermindering te draaien.

Vorige week omschreef Open Vld-kamerfractieleidster Maggie De Block de btw-vermindering nog als 'boerenbedrog', maar zondag leek ze minder afkerig tegen de maatregel, omdat het voorstel meer is uitgewerkt. Ondertussen dringen de socialistische, groene en christendemocratische coalitiepartners er bij de regering op aan om dringend een beslissing te nemen, terwijl de oppositie betreurt dat de zeven meerderheidspartijen geen overeenkomst vinden.

Wat de mini-taxshift betreft, stelde La Libre zaterdag dat die nagenoeg klaar is. De regering moet een enveloppe van 300 miljoen euro verdelen om de koopkracht van de gezinnen te verhogen, onder meer door een vermindering van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid. Het geld moet onder meer komen van een taks op vliegtickets van 2, 4 of 10 euro naargelang de afstand.

