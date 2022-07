Kernkabinet buigt zich opnieuw over pensioenhervorming

Het kernkabinet buigt zich zondagochtend opnieuw over de hervorming van de pensioenen nadat de federale topministers gisterenavond/zaterdagavond laat uiteen gingen zonder akkoord.

De zwaargewichten in de federale regering zitten sinds zondagochtend omstreeks 9 uur samen. De pensioenhervorming is vooralsnog het enige punt op de agenda. Premier Alexander De Croo wil daar graag een akkoord over voor 21 juli, maar de onderhandelingen liepen de voorbije weken moeizaam.

Of het de bedoeling is om vandaag (zondag) al te landen, is volgens ingewijden nog niet uitgemaakt en afhankelijk van de evolutie van de gesprekken. Gisteren viel bij een bron te horen dat de sfeer goed zat. De premier organiseerde toen vooral bilaterale gesprekken met de verschillende vicepremiers, al ging het kernkabinet aan het einde van de namiddag ook nog plenair rond de tafel zitten.

Vooral de toegang tot het minimumpensioen blijft een harde noot om kraken. De discussie blokkeert rond het aantal effectief gewerkte jaren dat daarvoor nodig is. De PS van minister van Pensioenen Karine Lalieux wil dat eerder beperkt houden of een groot aantal gelijkgestelde periodes aanhouden, maar stond daarmee de afgelopen week volgens een bron nagenoeg geïsoleerd.

Naast de toegang tot het minimumpensioen liggen ook de herinvoering van een pensioenbonus, een systeem van deeltijds pensioen en een versterking van de pensioenrechten voor vrouwen op tafel. Op vraag van een aantal partijen wordt ook de toegang tot het vervroegd pensioen na 42 jaar carrière en de relatief lage pensioenleeftijd van militairen en het rijdend personeel van de NMBS besproken.