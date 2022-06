Kernkabinet bijeen over defensiebudget

De federale ministers van het kernkabinet zitten zaterdag samen om het defensiebudget te bespreken. De ambitie van premier Alexander De Croo is dat budget op te trekken naar 2 procent van het bbp, zoals jaren geleden werd afgesproken met de NAVO.

De regering wil voor 21 juli nog knopen doorhakken in verschillende dossiers. Vrijdag kwam er een akkoord over de arbeidsdeal en zaterdag staat dus het defensiebudget op het menu. Eerder dit jaar kwam de Vivaldi-regering al overeen het budget voor Defensie gevoelig op te krikken tot 1,54 procent van het bruto binnenlands product (bbp) tegen 2030. Maar premier De Croo wil nog een stap verder gaan en het budget opdrijven tot 2 procent in 2035, zoals jaren geleden afgesproken met de NAVO-lidstaten. Binnen ruim een week vindt er een NAVO-top plaats in Madrid en De Croo hoopt daar het Belgische engagement aan te kunnen kondigen.

Oorlog in Oekraïne

Ons land bengelt immers al jaren achteraan het peloton wat geld voor Defensie betreft. De oorlog in Oekraïne heeft de kwestie opnieuw bovenaan de politieke agenda van de NAVO-lidstaten gekatapulteerd en België is inmiddels een van de laatste landen om aan die 2 procent te komen. Dat dreigt te knagen aan de geloofwaardigheid van ons land als een van de stichtende leden van de verdragsorganisatie.

Niet iedereen is echter gewonnen voor een verhoging van de middelen voor Defensie. Tegenkanting kwam er de afgelopen tijd vooral vanuit de groenen. Die vinden dat er beter meer geïnvesteerd wordt in onder meer hernieuwbare energie en klimaatmaatregelen. Groen-vicepremier Petra De Sutter zei eerder deze week nog dat we er zeker van moeten zijn dat er voldoende budget overblijft voor klimaat en sociaal beleid.

De vicepremiers gingen omstreeks 11.30 uur om de tafel zitten voor de gesprekken. Het is de bedoeling om zeker dit weekend te landen. Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet leek eerder deze week de deur al op een kier te zetten, maar voegde daar wel aan toe dat de NAVO-top in Madrid pas aan het einde van de maand is ‘en er een bredere agenda is die ons vooruit kan helpen’.