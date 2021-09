Het kernkabinet van de federale regering is het donderdag eens geraakt over de gerichte verlenging van een aantal sociaal-economische coronasteunmaatregelen. Dat meldt het kabinet van premier Alexander De Croo. Het gaat om een laatste verlenging, die zal gelden tot eind dit jaar.

De definitieve goedkeuring zat er al enkele dagen aan te komen. Oorspronkelijk waren eerder de Vlaamse partijen gekant tegen een verlenging, al bleek de voorbije dagen al dat het niet tot een bruuske stopzetting zou komen.

Om het akkoord te smeden, moesten de ministers via teleconferentie vergaderen. Premier De Croo en vicepremier Sophie Wilmès (MR) verblijven immers in New York om er de algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen.

25 euro

Concreet gaat het om de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht voor alle sectoren, het enkelvoudige crisis-overbruggingsrecht voor alle sectoren vanaf een omzetdaling van 65 procent (vroeger was dat nog 40 procent) en een maandelijkse premie van 25 euro voor leefloners, begunstigden van een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en van een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT). Met die premie is volgens minister Karine Lalieux (PS), bevoegd voor Armoedebestrijding, een budget van 40 miljoen euro gemoeid. 'De gesprekken hierover verliepen moeizaam, maar we bereikten een evenwichtig compromis. Zo vermijden we dat we moeten kiezen tussen uitkeringsgerechtigden', zegt Lalieux. Ze merkt op dat de premie begin volgend jaar voor een stuk zal worden gecompenseerd door de volgende verhoging van de uitkeringen op 1 januari 2022.

90 miljoen euro

Daarnaast is er nog de financiële steun voor de spoorwegsector. Het gaat om internationaal hogesnelheidsreizigers- en goederenvervoer. Daarmee is volgens het kabinet van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) 14,35 miljoen euro gemoeid (tussen 1 juli en 31 december 2021). Tot slot blijft het btw-tarief van 6 procent voor hydroalcoholische gels en maskers behouden.

De totale budgettaire kost bedraagt 90,15 miljoen euro. Ter vergelijking: de maatregelen die in het derde kwartaal van dit jaar werden genomen, waren goed voor 987 miljoen euro.

Dit pakket Covid-19-maatregelen loopt definitief af op 1 januari 2022.

