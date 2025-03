Kernenergie is terug: Vlaamse industrie krijgt eigen actieplan

Enkele weken nadat de crème van de Europese industrie in Antwerpen de ‘Clean Industrial Deal’ lanceerde, krijgt ook Vlaanderen een eigen industrieplan. Minister-president Matthias Diependaele stelde maandag het “Vlaams Industrieplan” voor op de site van siliconenproducent Soudal in Turnhout. De nadruk van het plan ligt op kernenergie, het verkleinen van de CO2-uitstoot, innovatie en talent.

‘De Vlaamse Regering gaat met dit nieuw Industrieplan inspelen op de snel veranderende economische en geopolitieke realiteit’, zegt Diependaele. ‘We slaan de handen in elkaar met de industriefederaties om de industrie ruimte te geven om te ondernemen en te produceren. Dat is niet enkel essentieel voor onze welvaart, maar ook voor de strategische onafhankelijkheid van Vlaanderen.’

Het Vlaamse Industrieplan vertrekt van enkele ‘prioritaire actiedomeinen’ die moeten worden omgezet in tientallen concrete acties. De “basis voor structurele ingrepen” zou gebeuren op korte en middellange termijn. Omdat de energiekost voor de industrie meestal de grootste kopzorg is, legt de Vlaamse regering de focus op kernenergie. ‘Daarom gaan we tegen het einde van dit jaar concrete mogelijkheden bepalen voor de bouw van kleine modulaire kernreactoren’, gaat Diependaele verder. ‘Het potentieel van deze innovatieve reactoren is bijzonder groot. Ik geef de Participatiemaatschappij Vlaanderen dan ook meteen de opdracht om te bepalen op welke manier we financieel kunnen participeren in kernenergie.’

Een drietal dagen geleden bereikten energiebedrijf Engie en de Belgische regering een akkoord over de levensduurverlenging van tien jaar voor de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3. Ongeveer tegelijkertijd liet Luminus-CEO Grégoire Dallemagne verstaan dat hij mee wil praten over de bouw van nieuwe kerncentrales in België. Engie engageerde zich om 15 miljard euro te betalen voor de overdracht van de kernafvalverplichtingen aan de Belgische overheid. De Franse energiereus Engie heeft vorig jaar 1,45 miljard euro operationele winst behaald met zijn nucleaire activiteiten.