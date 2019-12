De raad van bestuur van de Kazerne Dossin in Mechelen blijft achter de beslissing staan om de prijsuitreiking van Pax Christi niet te laten doorgaan in het museum.

Dat laat de raad van bestuur vrijdag weten.

Pax Christi zou vorige week donderdag Midden-Oosten-experte Brigitte Herremans belonen met de titel 'Ambassadeur voor de Vrede', maar dat lag heel gevoelig voor de Kazerne Dossin. De prijsuitreiking moest daarom op het laatste moment uitwijken naar de nabijgelegen bibliotheek Het Predikheren.

'In de laatste dagen voor het geplande evenement van Pax Christi heeft het museum vele reacties ontvangen vanuit haar internationale netwerk', zegt de raad. 'Indien het evenement zou plaatsvinden werd duidelijk dat de verdere samenwerking met deze netwerken in het gedrang zou komen. Ook vanuit de Joodse gemeenschap in al haar diversiteit kwamen heel wat reacties.' De raad benadrukt dat in het standaardcontract van externe evenementen onder de algemene voorwaarden wordt vermeld dat 'de sereniteit van het museum te allen tijde moet worden gevrijwaard'. 'Het was duidelijk dat deze garantie niet langer geboden kon worden. Op basis hiervan heeft het dagelijks bestuur besloten het evenement niet te laten doorgaan. De raad van bestuur betreurt de laattijdigheid van de annulering van het evenement en zal de nodige afspraken maken zodat een dergelijk voorval zich niet meer kan herhalen.'

Op de laattijdige ingreep van Kazerne Dossin kwam hopen kritiek, van onder meer Ludo Abicht, die de beslissing 'antisemitisch' noemde, en van Herman Van Goethem, de gewezen directeur van Kazerne Dossin, die het weren van Pax Christi en Brigitte Herremans als 'irrationeel en ongehoord' bestempelde.