Katrien Van Kets wordt de nieuwe kabinetschef van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Van Kets, op dit moment nog adjunct-kabinetschef, vervangt Niko Gobbin, die te kennen had gegeven de functie niet langer te willen uitoefenen.

Katrien Van Kets was eerder aan de slag bij de Christelijke Mutualiteit, onder meer als directeur gezondheid, welzijn en participatie. Vanaf september wordt de adjunct-kabinetschef de nieuwe rechterhand van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke, ter vervanging van Niko Gobbin. Die laatste blijft wel aan de slag op het kabinet.

'De afgelopen maanden is er ongelooflijk hard gewerkt om het coronavirus te bestrijden. Ook mijn medewerkers zijn dag en nacht, week en weekend in het getouw geweest. Niko en Katrien stonden daarbij vooraan', zegt Beke.

'Ik vind het jammer dat Niko deze keuze maakt, maar ik wil ze wel respecteren. Het doet ook veel deugd dat we op zijn expertise kunnen blijven rekenen. Katrien heeft tijdens deze ongeziene crisis inzicht, daadkracht en werklust getoond op een straffe manier. Ik ben blij dat ik op haar kan bouwen als mijn nieuwe rechterhand.' (Belga)

