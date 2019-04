Katleen Bury (N-VA) gaat naar Vlaams Belang: 'Ik geef Dries Van Langenhove alle krediet'

N-VA-kabinetsmedewerkster Katleen Bury gaat naar Vlaams Belang. Het Marrakeshpact-debacle was voor haar de spreekwoordelijke druppel.

Op 26 mei staat Katleen Bury op de tweede plaats van de Kamerlijst van Vlaams Belang in Vlaams-Brabant. Geen wit konijn van het kaliber van gouwgenote Goedele Liekens (derde plaats op de Open VLD-Kamerlijst), maar wel een opmerkelijke kandidaat. De juriste begon haar politieke carrière in 2009 op het kabinet van Geert Bourgeois (N-VA), toen Vlaams minister van onder meer Binnenlands Bestuur. Ze werkte er de beleidsnota over de Vlaamse Rand uit. 'We hebben toen vol overgave gewerkt aan de pijnpunten daar', zegt ze. 'De grondprijzen, onderwijs, de kwestie Brussel-Halle- Vilvoorde... We hebben een paar dingen kunnen doen, maar niet voldoende. De c...