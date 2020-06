De beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat het katje Lee een spuitje moet krijgen, is onwettig. Dat heeft de rechtbank in Antwerpen vrijdag beslist. De kater mag dus blijven leven.

De Stabroekse studente Selena Ali (23) had het katje Lee begin april meegebracht uit Peru, toen ze gerepatrieerd werd omwille van de coronapandemie. Het FAVV had daar geen toestemming voor gegeven, omdat Peru een hoogrisicoland is voor hondsdolheid. Het dier werd er wel gevaccineerd tegen rabiës, maar bracht onvoldoende tijd door in quarantaine.

Het FAVV besliste daarop dat Lee een spuitje moest krijgen, omdat de andere opties - het dier terugsturen naar Peru of het in quarantaine steken - niet mogelijk waren. De studente verzette zich tegen die beslissing, waarna het FAVV haar voor de rechtbank daagde. Het eiste een dwangsom van 5.000 euro per uur dat ze Lee niet wilde afstaan.

'Vaag en algemeen'

Die eis werd vrijdag afgewezen. De rechter is van oordeel dat de beslissing van het FAVV om de kater een spuitje te geven onwettig is wegens schending van de motiveringsplicht. Volgens de Europese regelgeving kan slechts in laatste instantie beslist worden een mogelijk besmet dier te laten inslapen, wanneer het terugsturen of quarantaine onder officieel toezicht niet uitvoerbaar is.

'In de euthanasiebeslissing motiveert het FAVV niet op afdoende wijze waarom een quarantaine niet uitvoerbaar zou zijn. Het FAVV beperkt zich tot de vage en algemene stelling dat dit een onverantwoord sanitair risico zou inhouden, zonder concreet aan te geven waarom dit zo is', zegt de rechtbank.

