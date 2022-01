Zeven van de acht katholieke centra voor volwassenenonderwijs (CVO) lanceren vandaag LEAH (LEarning At Home), een opleidingsaanbod dat volledig digitaal af te werken is. Zo spelen de CVO's in op de groeiende nood aan levenslang leren en de vraag van cursisten naar voldoende flexibiliteit, zegt Katholiek Onderwijs Vlaanderen vrijdag in een persbericht.

Met LEAH bundelen de zeven CVO's, die vandaag samen 75.000 cursisten tellen, hun aanbod voor afstandsonderwijs op één centraal platform. Momenteel worden al meer dan 170 opleidingen aangeboden. 'Dit is een knap staaltje van geïntegreerd samenwerken ten dienste van de cursist', zegt Karel Moestermans, directeur van CVO Creo in Roeselare en projectleider van LEAH. Het opleidingsaanbod is divers: van diploma secundair onderwijs over vreemde talen en NT2 (Nederlands als tweede taal) tot ICT, ondernemerschap en fotografie.

Cursisten kunnen kiezen voor losse, korte modules of volledige opleidingen. Ook voor anderstaligen is er een uitgebreid aanbod. De opleidingen worden aangeboden als individueel of als groepstraject. In het eerste geval werken cursisten volledig zelfstandig en op eigen tempo, met diverse begeleidingsmomenten.

De groepstrajecten bestaan uit live streamingsessies waarbij een groep mensen op hetzelfde moment online les krijgt. In beide formules wordt de leerstof getoetst via permanente evaluatie. Met LEAH willen de CVO's nieuwe doelgroepen bereiken, klinkt het, zoals werkende mensen die na de uren weinig tijd hebben, bedrijven die bij- of omscholing zoeken voor hun werknemers en mensen die op eigen tempo volledig zelfstandig willen leren.

LEAH wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Vlaamse overheid voor de relance van het volwassenenonderwijs. 'Elk nadeel heeft zijn voordeel', zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). 'We maken van de coronanood een deugd en grijpen de coronacrisis aan om de digitale achterstand om te buigen in een voorsprong. Zo zorgen we ook voor meer onderwijskwaliteit.'

