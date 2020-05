De Adviesraad basisonderwijs binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt dat het 'met de huidige veiligheidsvoorschriften onmogelijk om alle leerlingen tegelijk naar school te halen'.

Heel wat bestuurders en directeurs hebben volgens de nieuwsbrief hun bezorgdheid overgemaakt over de plannen voor de heropstart en de verwarring die daar in de voorbije dagen rond ontstaan is. 'Vanaf 2 juni betekent niet op 2 juni en met de huidige veiligheidsvoorschriften is het onmogelijk om alle leerlingen tegelijk naar school te halen', stelt de Adviesraad. 'Van een school kan niemand verwachten dat ze onhaalbare en onveilige dingen doet.'

'Door de zeer strikte afstandsmaatregelen is het organisatorisch heel moeilijk om het kleuter- en lager onderwijs volledig te laten openen. Moesten die maatregelen versoepelen, zou het al iets makkelijker zijn', zegt Lieven Verkest, een van de directeurs die in de Adviesraad zetelt. Bij ouders worden torenhoge verwachtingen gecreëerd, die de scholen nu niet kunnen inlossen. Vooral de opgelegde vierkante meters per kind en per leerkracht zijn een struikelblok. 'Als we dan horen dat we tot twintig kinderen in een klas mogen zetten, vragen we ons af of ze in Brussel nog weten hoe groot een klaslokaal in een basisschool eigenlijk is. Ook het feit dat elke kleuterklas een 'bubbel' moet zijn, creëert in een basisschool van 180 leerlingen al vlug 10 bubbels: 3 kleuterklassen, 6 (halve) lagere klassen en minstens één bubbel voor de noodopvang. Deze 10 bubbels constant van elkaar isoleren is een onhaalbare zaak in het schoolgebouw en op de speelplaats.'

Verkest betreurt dat ze op voorhand niet geconsulteerd zijn. Nu hebben de schooldirecties het gevoel dat ze in snelheid gepakt worden. 'De volgende Nationale Veiligheidsraad is op 3 juni en de volgende fase van de versoepelingen zou ingaan op 8 juni, en nu gaan de scholen plots vanaf 2 juni open.' Volgens de directeur ontstaat er ook een negatieve perceptie. 'Wij moeten de ouders ontgoochelen en dat komt over alsof wij niet willen dat alle leerlingen weer naar school gaan. Niets is minder waar, maar door de strenge maatregelen kan het niet anders.'

