Natuurlijk heeft hij krassen op zijn ziel. Maar uitgever Karl Drabbe is geen melancholisch man. Voortdoen, dat is zijn motto. Ook als je de wind van voren krijgt. 'Ik zal altijd blijven vechten voor vrije meningsuiting.'

Karl Drabbe wil niet grijs zijn. Dat zie je ook aan zijn bril. 'Een van de weinige beslissingen in mijn leven waarbij ik me volledig heb laten leiden door iemand anders', zegt hij over het knalgroene montuur op zijn hoofd. Het was september 2015, Nederlandse vrienden overtuigden hem dat zo'n opvallende kleur goed bij hem paste, en misschien had hij toen zelf ook wel behoefte aan iets nieuws. Enkele weken daarvoor was Drabbe ontslagen bij uitgeverij Pelckmans, en stond half medialand op zijn kop. Ontslagen wegens zijn Vlaams-nationalistische sympathieën, klonk het verontwaardigd. Onzin, zei de uitgever, louter een kwestie van een arbeidsconflict.

...