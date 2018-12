Karel De Gucht: 'De N-VA is aan het zwalpen'

Karel De Gucht, Open Vld-coryfee, had zich voorgenomen niet uit te spreken over de regeringscrisis die zich afgelopen week voltrok. MaarDe Zondaghad al weken een afspraak staan voor een interview. 'U heeft geluk', zei hij tegen het weekblad. 'Een afspraak is een afspraak voor mij.'

Het interview vond plaats voordat de Zweedse coalitie zaterdagavond opgeblazen werd, maar blikt terug op de gebeurtenissen van de afgelopen week. De Gucht constateert dat de N-VA geschrokken is van de gemeenteraadsverkiezingen en zich op laat jagen door Vlaams Belang. 'Ze gebruikt het migratiepact als laatste strohalm. Ik vind dat een vreemde strategie.'

De Gucht wijdt de crisis volledig aan de N-VA. 'Die partij zwalpt. Dat ziet toch iedereen? Anders was het migratiepact rimpelloos gepasseerd.'

Op de vraag of het migratiepact geen debat waard is, antwoordt De Gucht: 'Daar is twee jaar over gediscussieerd. Alles wat de Belgische regering vroeg, en dus ook de N-VA, staat in dat pact.'

Een regering Michel-II in deze constellatie acht De Gucht zeer onwaarschijnlijk. 'Ik denk dat er zeer diepe wonden geslagen zijn.'

