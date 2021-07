Kardinaal Jozef De Kesel roept op om menselijkheid te tonen aan de mensen zonder papieren die sinds 23 mei in hongerstaking zijn. 'Elke dag zonder oplossing brengt hen dichter bij de dood. De situatie is dramatisch', verklaart De Kesel.

De Kesel vraagt om dialoog en mededogen

In de Brusselse Begijnhofkerk en op de campussen van de VUB en ULB zijn een 400-tal mensen al 48 dagen in hongerstaking als ultieme poging om regularisatie te bekomen. Daar geeft de federale overheid weliswaar niet aan toe.

Kardinaal De Kesel heeft begrip voor de moeilijke situatie waarin de politieke verantwoordelijken zich bevinden, maar hij vraagt ook menselijkheid. De kardinaal wil eraan herinneren dat, 'hoe onwettig mensen in ons land ook mogen verblijven, het om mensen gaat. Mensen in nood, mensen die een beroep doen op ons begrip en op ons mededogen', klinkt het.

Het stelt de kardinaal tot slot tevreden dat er, zoals gisteren aangekondigd, vooruitgang is geboekt in de gesprekken tussen de Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR) en de overheid. Er wordt verder nagegaan of bepaalde hindernissen voor de toekenning van een verblijfsvergunning niet kunnen worden weggenomen.

