Kardinaal Danneels op 85-jarige leeftijd overleden

Danneels overleed bij hem thuis in Mechelen. Hij was dertig jaar aartsbisschop van België en stond bekend om zijn progressieve uitspraken. Op 4 juni 2008, de dag waarop hij 75 werd, diende kardinaal Danneels, zoals het kerkelijke recht het voorschrijft, bij paus Benedictus XVI zijn ontslag in als residerend aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Het werd aanvaard op 27 februari 2010.

Met zijn emeritaat trok Danneels zich terug uit het publieke leven. Hij kon nu voluit aandacht schenken aan wat hem het meest dierbaar was: gebed, literatuur en andere vormen van kunst, en tijd voor vrienden en kennissen. Op uitdrukkelijk verzoek van paus Franciscus nam hij nog deel aan de gezinssynodes in 2014 en 2015.

Stilaan ging zijn lichamelijke gezondheid achteruit. Donderdagvoormiddag is Danneels overleden in zijn woonplaats in Mechelen. Zijn uitvaart vindt plaats in de metropolitane Sint-Romboutskathedraal van Mechelen. De dienst zal worden geleid door kardinaal De Kesel.